كسروا زجاج سيارة| ضبط المتهمين بـ سرقة حقيبة من داخل سيارة في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان بكسر زجاج سيارة والدلوف داخلها وسرقة بعض محتوياتها ولاذا بالهرب بالجيزة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 4 الجارى فوجئ بكسر زجاج سيارته وسرقة حقيبة بداخلها أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، ولم يتقدم ببلاغ واكتفى بنشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى ليتسنى ضبط مرتكبى الواقعة .

أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة القسم) ، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر – فرد خرطوش) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .