أسلحة بيضاء وحجارة.. القبض على طرفي مشاجرة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من قيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة بالفيوم.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مايو الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (سائق، مالك مقهى)، طرف ثانٍ: (عامل مصاب بجروح قطعية وسحجات "له معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم، لخلافات بينهم حول الجيرة قام على إثرها الطرف الثاني برشق الطرف الأول بالحجارة حال مرورهما من أمام منزله، فقاموا عقب ذلك بالتعدى على بعضهم وقيام الثاني من الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحد المتهمين من الطرف الأول (الأداة المستخدمة في التعدي)، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.