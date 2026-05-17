خلافات على الميراث.. ضبط طرفي مشاجرة بالموسكي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام إحدى الفتيات بأعمال بلطجة والتعدي عليها بالسب بأحد المناطق بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (طالبة "الظاهرة بمقطع الفيديو" – مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكى) ، طرف ثان (ربة منزل ونجلتها والقائمة على النشر) ، لخلافات بينهم حول الميراث ، وقيام الأخيرة بتصوير المشاجرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بالطرف الأول والضغط عليها من أجل التنازل عن الميراث.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.