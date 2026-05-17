لويس إنريكي: لا نفكر في التاريخ وهدفنا التتويج بدوري الأبطال من جديد

إسراء أشرف

شدد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على أن تركيز فريقه ينصب بالكامل على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن صناعة التاريخ الحقيقي لا تتوقف عند الفوز ببطولة واحدة فقط.

ويستعد الفريق الباريسي لخوض مباراته الأخيرة في الدوري الفرنسي، قبل التفرغ للتحضير للمواجهة المرتقبة أمام آرسنال في نهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أوضح إنريكي أن الهدف الأهم حاليًا هو الوصول إلى النهائي بأفضل جاهزية ممكنة، سواء بدنيًا أو فنيًا، مشيرًا إلى أن المباريات النهائية لا تعترف بالمرشحين، وغالبًا ما تُحسم بتفاصيل صغيرة.

وأكد المدرب الإسباني أن عقلية المنافسة جزء أساسي من شخصيته، موضحًا أنه لا يحتاج إلى محفزات إضافية من أجل السعي للفوز، لأن الرغبة في الانتصار ترافقه في كل الظروف.

وأضاف إنريكي أن الفوز باللقب الأول سيبقى حدثًا تاريخيًا، لكنه يفكر حاليًا في التتويج الثاني، معتبرًا أن الاستمرارية وتحقيق البطولات المتتالية هما ما يصنعان الإرث الحقيقي للأندية الكبرى، مطالبًا لاعبيه بالتركيز على المستقبل وعدم الانشغال بما تحقق سابقًا.

وعن مستقبل برادلي باركولا، رفض إنريكي الحديث عن أي ملفات تخص الانتقالات أو رحيل اللاعبين في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الفريق لا يزال أمامه تحديات مهمة هذا الموسم.

وكان باريس سان جيرمان قد بلغ النهائي الأوروبي للموسم الثاني تواليًا، بعد تجاوزه بايرن ميونخ في نصف النهائي.

