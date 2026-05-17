قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين: الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق
جنرال اسرائيلي يفجر مفاجأة: الجيش لا يجيد القتال وفشل 7 أكتوبر لم يكن صدفة
الرئيس السيسي: تكلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة على الأقل 800 مليار جنيه
هل يختلف موعد عيد الأضحى 2026 بين مصر والسعودية فلكيا؟
إنجاز مميز في تاريخ مصر .. الرئيس السيسي يفتتح الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان.. المشروع يدعم الأمن الغذائي
بهاء الغنام: مستقبل مصر يدرس فرصا استثمارية في إفريقيا ويدعم الشركات المتعثرة لتعزيز التنمية
الذهب يتراجع 3.4% محليًا و160 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع مع صعود الدولار
بهاء الغنام: الدلتا الجديدة منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص وسوق المال والتنمية الاقتصادية في مصر
احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن
الدلتا الجديدة.. أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر لبناء اقتصاد مستدام وأمن غذائي متكامل
سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران
بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم: نشيد بدمج حماية الأودية من السيول مع إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار برواندا

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، الوفد الرواندى المشارك فى أعمال الاجتماع الثانى للجنة التوجيهية المشتركة بين مصر ورواندا، والذى عُقدت أعماله خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ مايو ٢٠٢٦، لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

كما شهد الدكتور سويلم توقيع محضر الاجتماع الثانى للجنة التوجيهية المشتركة بين مصر ورواندا، والذى وقّعه كل من الدكتورعارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور إيمانويل روكوندو، رئيس اللجنة التوجيهية من الجانب الرواندى.

ورحب الدكتور سويلم بالوفد الرواندى، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التى تربط البلدين، ومشيدًا بالتعاون القائم بين الجانبين فى مجال المياه، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع الثانى للجنة التوجيهية المشتركة، وما أسفر عنه من توصيات مهمة من شأنها دفع مختلف مكونات التعاون نحو التنفيذ الفعلى، ووضع خارطة طريق واضحة لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين.

وأشاد الدكتور سويلم بما تم الاتفاق عليه بشأن دمج أعمال حماية الأودية من السيول مع إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار فى أحد المواقع ذات الأولوية، باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، موضحًا أن هذا النهج يسهم فى تعظيم العائد من المشروع، وحماية السدود، والحد من التآكل والترسيب، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

كما رحب سيادته بما تم التوصل إليه بشأن تحديد أربعة مواقع مقترحة لإنشاء محطات مياه جوفية، والبدء فى إعداد الدراسات الجيوفيزيقية اللازمة، معربًا عن تطلعه لبدء تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع فى أقرب وقت.

وثمّن الدكتور سويلم التقدم المحرز فى مجال بناء القدرات ونقل الخبرات، من خلال الإعداد لأول برنامج تدريبى مقرر عقده فى يونيو ٢٠٢٦، إلى جانب تنفيذ أنشطة لنقل الخبرات فى مجال استكشاف المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق تعاون مستدام لا يقتصر على تنفيذ البنية التحتية فقط، وإنما يشمل أيضًا دعم القدرات الفنية والمؤسسية.

وأشار سيادته إلى أن التعاون الفنى بين مصر ودول حوض النيل يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية التى تحقق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية، لافتًا إلى إطلاق مصر مؤخرًا آلية تمويلية إقليمية بقيمة ١٠٠ مليون دولار لدعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل الجنوبى.

وفى ختام اللقاء، وجه الدكتور سويلم الدعوة للوفد الرواندى للمشاركة فى فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦"، والمقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ تحت شعار "المياه كمحفز للسلام والرخاء المشترك وكوكب مستدام"، مؤكدًا أن الحدث يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتعزيز التعاون الإقليمى فى القضايا المائية المختلفة.

الوفد الرواندي الوفد الرواندى مصر ورواندا عمق العلاقات الأخوية مجال استكشاف المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي وأرسنال

تحديد طرفي مباراة الدرع الخيرية.. مانشستر سيتي يضرب موعدًا مع آرسنال

أمينة عرفي

أمينة عرفي تكتب التاريخ في الإسكواش.. أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة بعد التتويج ببطولة العالم

روني

واين روني يتعرض لإصابة قوية خلال تصوير برنامج تلفزيوني مع بيكفورد

بالصور

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد