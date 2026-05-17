أسعار ومواصفات فورثينج تي 5 موديل 2026 في مصر

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

فورثينج تي 5 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فورثينج تي 5 موديل 2026، وتنتمي تي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك فورثينج تي 5 موديل 2026

تحصل سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 علي قوته من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 32 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 176 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ فورثينج تي 5 موديل 2026

زودت سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها، Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

مواصفات فورثينج تي 5 موديل 2026

تمتلك سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف .

ويوجد بـ سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 أيضا، ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Touch Screen .

سعر فورثينج تي 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .