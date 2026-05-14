شاهد| جيب أفينجر 2027 الجديدة

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب أفينجر موديل 2027، وتنتمي أفينجر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات جيب أفينجر موديل 2027

زودت سيارة جيب أفينجر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية مقاس 18 بوصه وبها أغطية مركزية جديدة تحمل ملامح سيارة جيب Willys الأسطورية، وبها مصابيح ماتريكس LED، وشبكة أمامية مضيئة بفتحاتها السبع الشهيرة، وبها مقاعد بكسوة خضراء جديدة قابلة للغسل شديدة التحمل، وبها كاميرا أمامية تمنح السائق رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

محرك جيب أفينجر موديل 2027

تحصل سيارة جيب أفينجر موديل 2027 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، و عزم دوران يصل إلي 205 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة جيب أفينجر موديل 2027 نسخة 4xe بنظام بلج ان هايبرد التي تنتج قوة 143 حصان، وبها نظام دفع كلي للعجلات بفضل محرك كهربائي خلفي.

بالاضافة إلي ان سيارة جيب أفينجر موديل 2027 بها نسخة كهربائية تنتج قوة 154 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

في الأربعينيات صممت ويليز-أوفرلاند أول نموذج أولي "كواد" في 75 يوماً، وتم اعتماد Willys MB عام 1941 كمركبة رئيسية للجيش الأمريكي، وفي الخمسينيات تم تسجيل اسم "Jeep" كعلامة تجارية عام 1950، وأطلقت طراز [CJ-5] الأسطوري عام 1955.

وفي السبعينيات والثمانينيات قدمت نظام الدفع الرباعي الأوتوماتيك [Quadra-Trac] عام 1972، واستحوذت كرايسلر على أمريكان موتورز المالك لجيب عام 1987، مطلقة طراز رانجل الشهير، وأصبحت جيب جزء من مجموعة ستيلانتيس، وتنتج سيارات تجمع بين الأداء العالي على الطرق الوعرة والفخامة مثل جراند شيروكي ورانجلر.