قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحكام الحلق والتقصير في الحج والعمرة وضوابطها للرجال والنساء
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء الهند بمشاركة أعضاء تجمع البريكس
إصابة 15 شخصا في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط / البحر الأحمر
اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي
بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاطل تعدى على شاب وأصابه بالجيزة
عبد اللطيف: تطوير التعليم مسئولية تشاركية مع القطاع الخاص وسنواصل جهود تحسين المناهج
شوبير يكشف عن القائمة الأقرب لمنتخب مصر في كأس العالم
رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية»
5 أيام نارية.. موجة طقس حارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| جيب أفينجر 2027 الجديدة

جيب أفينجر موديل 2027 الجديدة
جيب أفينجر موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب أفينجر موديل 2027، وتنتمي أفينجر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

جيب أفينجر موديل 2027 الجديدة 

مواصفات جيب أفينجر موديل 2027

جيب أفينجر موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة جيب أفينجر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية مقاس 18 بوصه وبها أغطية مركزية جديدة تحمل ملامح سيارة جيب Willys الأسطورية، وبها مصابيح ماتريكس LED، وشبكة أمامية مضيئة بفتحاتها السبع الشهيرة، وبها مقاعد بكسوة خضراء جديدة قابلة للغسل شديدة التحمل، وبها كاميرا أمامية تمنح السائق رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

محرك جيب أفينجر موديل 2027

تحصل سيارة جيب أفينجر موديل 2027 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، و عزم دوران يصل إلي 205 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيب أفينجر موديل 2027 الجديدة 

ويوجد من سيارة جيب أفينجر موديل 2027 نسخة 4xe بنظام بلج ان هايبرد التي تنتج قوة 143 حصان، وبها نظام دفع كلي للعجلات بفضل محرك كهربائي خلفي.

جيب أفينجر موديل 2027 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة جيب أفينجر موديل 2027 بها نسخة كهربائية تنتج قوة 154 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

في الأربعينيات صممت ويليز-أوفرلاند أول نموذج أولي "كواد" في 75 يوماً، وتم اعتماد Willys MB عام 1941 كمركبة رئيسية للجيش الأمريكي، وفي الخمسينيات تم تسجيل اسم "Jeep" كعلامة تجارية عام 1950، وأطلقت طراز [CJ-5] الأسطوري عام 1955.

جيب أفينجر موديل 2027 الجديدة 

وفي السبعينيات والثمانينيات قدمت نظام الدفع الرباعي الأوتوماتيك [Quadra-Trac] عام 1972، واستحوذت كرايسلر على أمريكان موتورز المالك لجيب عام 1987، مطلقة طراز رانجل الشهير، وأصبحت جيب جزء من مجموعة ستيلانتيس، وتنتج سيارات تجمع بين الأداء العالي على الطرق الوعرة والفخامة مثل جراند شيروكي ورانجلر.

جيب أفينجر موديل 2027 مواصفات جيب أفينجر أفينجر موديل 2027 محرك جيب أفينجر السيارات الـ SUV الرياضية السيارات الـ SUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تتخذ إجراءات صارمة ضد بعض التطبيقات فما القصة؟ ووداعاً للمقاطع المزعجة.. إليك كيف تخفي فيديوهات يوتيوب القصيرة

الأجهزة المتوافقة مع واجهة المستخدم One UI 9

هل هاتفك منهم ..أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث One UI 9

سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد