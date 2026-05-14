الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الإنترنت الأرضي في مصر خلال عام 2026 زيادة جديدة أعلنتها الشركة المصرية للاتصالات WE، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة ضريبة القيمة المضافة.وذلك في خطوة تستهدف مواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل وتطوير خدمات البنية التحتية الرقمية داخل السوق المصرية.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت المنزلي في الدراسة والعمل ومشاهدة المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، ما جعل متابعة أسعار الباقات الجديدة محل اهتمام واسع لدى ملايين المستخدمين في مختلف المحافظات.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من WE

أعلنت الشركة تطبيق الأسعار الجديدة على مختلف الباقات والسرعات، مع استمرار توفير خيارات متعددة تناسب الاستخدامات المنزلية والفردية والعائلية، سواء للاستخدام العادي أو المكثف.

أسعار باقات WE سرعة 30 ميجا بعد الزيادة

شهدت باقات سرعة 30 ميجابت تحديثًا ملحوظًا في الأسعار، وجاءت كالتالي:

باقة 50 جيجابايت بسعر 171 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.

باقة 150 جيجابايت بسعر 296.4 جنيه بدلًا من 239.4 جنيه.

باقة 200 جيجابايت بسعر 376.2 جنيه بدلًا من 330.6 جنيه.

باقة 250 جيجابايت بسعر 450.3 جنيه.

باقة 300 جيجابايت بسعر 524.4 جنيه.

باقة 400 جيجابايت بسعر 661.2 جنيه.

باقة 500 جيجابايت بسعر 752.4 جنيه.

باقة 750 جيجابايت بسعر 1054.5 جنيه شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي WE سرعة 70 ميجا

شملت الزيادة أيضًا باقات سرعة 70 ميجابت، والتي تُعد من أكثر الباقات استخدامًا بين العملاء الباحثين عن سرعات أعلى واستقرار أفضل أثناء مشاهدة الفيديوهات والعمل عن بُعد والألعاب الإلكترونية.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

باقة 250 جيجابايت بسرعة 70 ميجا بسعر 672.6 جنيه بدلًا من 604.2 جنيه.

باقة 500 جيجابايت بسعر 1026 جنيهًا.

باقة 750 جيجابايت بسعر 1339.5 جنيه.

باقة 1500 جيجابايت بسعر 2280 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.

أسباب زيادة أسعار الإنترنت الأرضي في مصر 2026

تأتي هذه الزيادات بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السماح بتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والإنترنت، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والخدمات التقنية، بالإضافة إلى زيادة المصروفات المرتبطة بتطوير شبكات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة داخل مصر.

وأكدت الشركة أن الأسعار المعلنة تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ما يعني أن القيمة النهائية المعلنة هي التي يتحملها المستخدم عند سداد الاشتراك الشهري.

وكان ​أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال تصريحات تلفزيونية عن توفير بدائل اقتصادية تقل تكلفتها عن الباقات الحالية بنسب كبيرة، وجاءت كالتالي:

​الإنترنت الأرضي: إتاحة باقة جديدة بسعر 150 جنيهًا فقط، كبديل أقل تكلفة من الباقة الحالية التي تبدأ من 210 جنيهات.

​باقات المحمول: إتاحة باقة اقتصادية بسعر 5 جنيهات، بديلة لأقل باقة حالية والتي تبلغ 13 جنيهًا.

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»
ازالة تعدي
أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

