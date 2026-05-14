رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق كُلٍ من "مبادرة المليون رخصة دولية"، بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية، و"مرصد سوق العمل الدولي"؛ وذلك لتميز طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في منح "سيسكو" الاحترافية.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن هذا التكريم يعكس الصدارة الأكاديمية لجامعة بني سويف، والتميز الاستثنائي لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الذين نجحوا في اقتناص منح "سيسكو" للمسار الاحترافي بكل كفاءة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يبرهن على جودة المنظومة التعليمية داخل الجامعة، وقدرتها على إعداد جيل واعد من الكوادر الرقمية المؤهلة لمواكبة الثورة التكنولوجية المعاصرة وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي والمحلي، كما يجسد التكريم الدعم الحكومي المستمر لتحفيز الإبداع والابتكار بين الشباب الجامعي، بما يتماشى مع رؤية مصر نحو التحول الرقمي الشامل وبناء مجتمع المعرفة المستدام.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتوفير بيئة تعليمية متطورة، مثمنًا دور «سيسكو» في تقديم برامج تدريبية متخصصة في الشبكات، وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتي تمثل مجالات محورية في الثورة الصناعية الرابعة، كما هنأ الطلاب الفائزين بمنح المسار الاحترافي، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والتطوير المستمر لتحقيق الريادة في قطاع التكنولوجيا.