قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم
التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة
بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم
رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية
الأثنين المتاحف مجاناً للمصريين .. زيادة أسعاد تذاكر الأجانب بمعرض قناة السويس
العثور على 12 جثة متحللة ومجهولين داخل مركب في سيدي براني
921 ألف طالب و 2032 لجنة .. التعليم تعلن احصائيات امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم : أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط
وزير التعليم: سنتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجاوز فى امتحانات الثانوية العامة 2026
بمناسبة عيد الأضحى.. الموعد النهائي لصرف معاشات شهر يونيو 2026 وحقيقة التبكير
وزير التعليم: طلاب البكالوريا سيتقنون مهارات البرمجة والبورصة والثقافة المالية
وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون عادلة وإجراءاتها منضبطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حتى اليوم ..تسليم أكثر من 165 ألف طن من الأقماح المحلية لصوامع وشون بني سويف

مطاحن بني سويف
مطاحن بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تتواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي.

حيث أوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الخميس" قد وصل إلى أكثر من 165 ألف طنًا، تم فرزها استلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد.

كما أشار مدير التموين إلى تكليفات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف،بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة لأعمال التوريد وتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون أي تأخير، وتوفير مناخ تنافسي لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول تتجاوز ما تم توريده الموسم الماضي،لاسيما في ظل الأسعار التنافسية التي حددتها الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.

فيما أضاف محمد أمين وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا، تنوعت بين الزراعة على مصاطب بإجمالي 103 آلاف و981 فدانًا، والزراعة الغفير بدار على مساحة 4100 فدان، والزراعة على خطوط بنحو 7650 فدانًا، بالإضافة إلى 650 فدانًا بنظام التسطير، فيما تضمنت الأصناف المنزرعة قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، إلى جانب أصناف الديورم لإنتاج المكرونة مثل بني سويف 5 وبني سويف 7.

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن متابعاتهم لانتظام سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح وفق خطة المحافظة المعدة بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، بهدف توفير الوقت والجهد على المزارعين وضمان سرعة استلام المحصول، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ خلال الموسم.


 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

الحج المبرور.. تعرف على معناه وعلاماته

الحج المبرور الذي تقبله الله .. تعرف على معناه وعلاماته

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يستقبل أمين عام الإفتاء العماني ويناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد