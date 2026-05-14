حتى اليوم ..تسليم أكثر من 165 ألف طن من الأقماح المحلية لصوامع وشون بني سويف

تتواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي.

حيث أوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الخميس" قد وصل إلى أكثر من 165 ألف طنًا، تم فرزها استلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد.

كما أشار مدير التموين إلى تكليفات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف،بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة لأعمال التوريد وتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون أي تأخير، وتوفير مناخ تنافسي لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول تتجاوز ما تم توريده الموسم الماضي،لاسيما في ظل الأسعار التنافسية التي حددتها الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.

فيما أضاف محمد أمين وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا، تنوعت بين الزراعة على مصاطب بإجمالي 103 آلاف و981 فدانًا، والزراعة الغفير بدار على مساحة 4100 فدان، والزراعة على خطوط بنحو 7650 فدانًا، بالإضافة إلى 650 فدانًا بنظام التسطير، فيما تضمنت الأصناف المنزرعة قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، إلى جانب أصناف الديورم لإنتاج المكرونة مثل بني سويف 5 وبني سويف 7.

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن متابعاتهم لانتظام سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح وفق خطة المحافظة المعدة بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، بهدف توفير الوقت والجهد على المزارعين وضمان سرعة استلام المحصول، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ خلال الموسم.



