سمية الخشاب تهاجم واقعة تسميم الكلاب في القاهرة الجديدة: منتهى القسوة والوحشية

أبدت الفنانة سمية الخشاب استياءها من تكرار وقائع التعدي على الحيوانات في الشوارع، وذلك عقب انتشار واقعة متداولة بمنطقة القاهرة الجديدة، تضمنت اتهام أحد الأشخاص بوضع مواد سامة في طعام الكلاب الضالة ونقلها داخل سيارته.

وعبرت سمية الخشاب عن غضبها عبر حسابها على منصة إكس قائلة: “لا بيرحموا ولابيسيبوا رحمه ربنا تنزل اللي بيحطوا اكل للكلاب في الشوارع غلطانين ..ليه ان شاء اللّه؟ علشان ده ضد طبيعتهم اللي هي الصيد هو احنا عايشين في غابه حيصطادوا ايه وفين”.

وتابعت: “حتي الزباله مبقاش فيها اكل يسد جوعهم والله حرام وربنا حيخسف بيهم الارض وحيفقرهم ويجوعهم حقيقي منتهي الجهل وقمه الوحشيه رحمتك يارب” .

واختتمت: "في تركيا الكلاب والقطط ليهم كل الاحترام وبيتعاملوا برحمه وحب محدش بيأذيهم ولا بيسمهم .. حاطين لهم ميه واكل قدام كل المحلات وعايشين وسط الناس بهدوء

وسلام".

فيلم أوراق التاروت

على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لطرح فيلم أوراق التاروت خلال الفترة المقبلة، بعد حصوله على تصريح العرض بتصنيف عمري +16.

وتدور أحداث الفيلم في إطار نفسي تشويقي حول حادث غامض يقلب حياة ثلاث سيدات، وسط أجواء مليئة بالغموض والمفاجآت، ويشارك في بطولته كل من رانيا يوسف ومي سليم ومنذر رياحنة وعبدالعزيز مخيون، والعمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت