نجوم فيلم TANGLES يخطفون الأنظار في مهرجان كان

شهد مهرجان كان السينمائي حضورا لافتا لفريق فيلم TANGLES خلال جلسة التصوير الرسمية الخاصة بالعمل، ضمن فعاليات العروض الخاصة بالمهرجان، وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام.

وحضر جلسة التصوير كل من سميرة وايلي، ليا نيلسون، جوليا لويس دريفوس، سيث روغن، لورين ميلر روغن، آبي جاكوبسون، وشوجر لين بيرد، حيث ظهروا بإطلالات مميزة خطفت الأنظار على السجادة الخاصة بالمهرجان.

ويشارك الفيلم ضمن قسم “العروض الخاصة” في الدورة الحالية من مهرجان كان 2026.

تفاصيل الجناح المصري

ويعكس الجناح المصري التزام منظمي وشركاء الجناح تجاه دعم السينما المصرية والعربية خارج مصر والعالم العربي، ويقام الجناح المصري في منطقة البانتييرو المطلة على الميناء القديم لمدينة كان، في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026.

ويأتي الجناح كمبادرة مشتركة بين ثلاثة من أبرز المؤسسات السينمائية في مصر: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام ومهرجان الجونة السينمائي، ليشكّل هذا التعاون مساحة مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة إبداعية فاعلة في المشهد السينمائي الدولي.

ويشارك رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ندوة خاصة بعنوان "أعمال غير اعتيادية: النمو والابتكار في مشهد متغير"، مع كل من: بافي ياسين مؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، وزيد شاكر المدير التنفيذي المكلف لـ "فيلم العلا"، وهناء العمير مخرجة ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، ومستشارة إبداعية في استوديوهات MBC، جانلوكا شقرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Front Row Filmed Entertainment، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس لمركز السينما العربية، والممثل وصانع الأفلام جهاد عبدو.