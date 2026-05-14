الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الحج المبرور الذي تقبله الله .. تعرف على معناه وعلاماته

ما المقصود بالحج المبرور وعلاماته؟ سؤال أجاب عنه الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وقال عطية لاشين إن الحج المبرور هو الحج المقبول الذي تقبله الله ممن أداه وإذا كان الحج مبروراً فليس له ثواب إلا جنة عرضها السماوات والأرض.

علامات الحج المبرور

وتابع عبر صفحاها الرسمية على فيس بوك: أما عن علامات الحج المبرور فهو أن يرجع صاحبه من الحج وحاله وسلوكه قد تغير وأخلاقه قد تهذبت فكان في حاله بعده أفضل وأحسن وأكمل من حاله قبله أي أن العبادة قامت بدور فعال في تغيير سلوكه إلى الأحسن.

وبين أن علامات الحج المبرور كما قال أهل العلم: إطعام الطعام وإفشاء السلام والإقبال على الله الواحد القهار.

كشف الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن هيئات الحج.

هيئات الحج 

وقال علي جمعة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: يُؤدَّى الحج على ثلاث هيئات، هي:

1- الإفراد:

وهو أن يُحرِم الحاج بالحج فقط عند إحرامه، فيقول:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا»،

ثم يأتي بأعمال الحج وحده.

2- القِران:

وهيئته أن يُحرِم بالعمرة والحج جميعًا، فيقول:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا»،

فيأتي بهما في نُسُك واحد.

وقال الجمهور: إنهما يتداخلان؛ فيطوف طوافًا واحدًا، ويسعى سعيًا واحدًا، ويُجزئه ذلك عن الحج والعمرة.

وقال الحنفية: يطوف القارن طوافين، ويسعى سعيين: طوافًا وسعيًا للعمرة، ثم طواف الزيارة والسعي للحج.

ويجب على القارن أن ينحر هَدْيًا بالإجماع.

3- التمتع:

وهو أن يُحرِم بالعمرة فقط في أشهر الحج، فيقول:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»،

ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة، ثم يتحلل.

ويمكث بمكة حلالًا، ويتمتع بمحظورات الإحرام وهو حلال، إلى وقت الحج، ثم يُحرِم بالحج من مكانه في مكة، دون أن يخرج إلى الحِلِّ ولا إلى غيره، ويأتي بأعمال الحج.

ويجب عليه أن ينحر هَدْيًا بالإجماع، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، متفرقة أو متتابعة، وسبعة أيام إذا رجع إلى وطنه، متفرقة أو متتابعة.

