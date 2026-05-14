وزير التعليم: فرص عمل أونلاين مع شركات يابانية للطلاب المتميزين في البرمجة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المتفوقين والمتميزين في مجال البرمجة سيحصلون على فرص للعمل أونلاين مع شركات يابانية، في إطار توجه الوزارة لدعم مهارات التكنولوجيا وربط التعليم بسوق العمل.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، من خلال الاهتمام بتدريس البرمجة وتنمية مهارات الطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة تطوير التعليم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يساهم في توفير فرص مهنية مستقبلية للطلاب.

جدير بالذكر أنه يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الآن اجتماعا عاجلا مع الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف التعليم في عدد من المواقع الإخبارية والصحف

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع العاجل ، أن يكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وخطة تطوير المناهج الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية ، إلى جانب حسم الجدل والرد على الأسئلة والاستفسارات المتداولة بشأن ملف تطوير منظومة التعليم و ملف الرقابة على المدارس الخاصة والدولية في مصر ، وملف تطوير منظومة التعليم الفني وامتحانات الدبلومات الفنية ، إلى جانب التطرق للحديث عن امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها رسميا الأسبوع المقبل .

وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتصريحات هامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، تحدث خلالها عن جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية وملف المدارس المصرية اليابانية واجراءات امتحانات الثانوية العامة وكان من أبرز تصريحاته ما يلي :

- حققنا مستهدفات برنامج الحكومة ٢٠٣٠ قبل موعده

- أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل ..وخطة للوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول 2030

- انطلاق ٢٢٥ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل

- زيادة عدد الخبراء اليابانيين المشرفين على المدارس المصرية اليابانية إلى 50 خبيرًا العام الدراسي المقبل لضمان المتابعة الفنية والتربوية

- تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان للصفين الثاني والثالث الابتدائي العام الدراسي المقبل

- بداية من العام الدراسي المقبل.. مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية

- إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين

- 600 ألف طالب يدرسون البرمجة والذكاء الاصطناعي اجتازوا اختبار “TOFAS”