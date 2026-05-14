رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية بالبحيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة جهودها في مختلف المحافظات؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال المشروعات الجارية، مع متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، خصوصًا في القطاعات الحيوية والتي تتضمن؛ الخدمات الصحية والتعليمية، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا كذلك إلى أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية الحرص على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمختلف مشروعات التطوير والخدمات بمحافظة البحيرة؛ لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا حول الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل تنفيذ 242 مشروعًا؛ حيث وصلت نسبة إنجازها حتى الآن إلى 73% في قطاعات: الطرق والنقل والمواصلات، والتنمية الحضرية والريفية، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الخدمات المحلية والمجتمعية وتحسين البيئة، وغيرها من القطاعات الأخرى، مستعرضة بالتفصيل أبرز وأهم أعمال التطوير والمشروعات التي تشهدها المحافظة حاليا.

وفي ضوء ذلك، أشارت لعدد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، ومن بينها تنفيذ طريق كاجو بمركز حوش عيسى، الرابط بين طريق الهيئة والمنطقة الصناعية بالطرانة، وتنفيذ طريق الشركات بمركز إدكو، بالإضافة إلى تطوير وتحجير كورنيش ترعة الحاجر بمركز أبو المطامير، بجانب إنشاء موقف عمومي بمركز ومدينة أبو حمص، وكذلك إنشاء موقف عمومي آخر بمركز ومدينة حوش عيسى، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وفيما يتعلق بإجراءات الترشيد الحكومي بالمحافظة، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أنه تم تعميم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن؛ حيث تم التوجيه بخفض استهلاك البنزين بنسبة 30%، والكهرباء بنسبة 15%، في جميع الهيئات والجهات المعنية التابعة للمحافظة، فضلًا عن تشكيل لجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة؛ لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعّال.

وخلال الاجتماع، تناولت محافظ البحيرة مقترحات لتنمية الموارد المرتبطة بالمشروعات الحالية داخل المحافظة، مع استعراض الوضع التشغيلي والمالي لتلك المشروعات، كما سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمناطق المختلفة في المحافظة.

كما استعرضت محافظ البحيرة الموقف الحالي لمنظومة النظافة في المحافظة، مشيرة في هذا الصدد إلى كمية المخلفات التي تم رفعها من المقالب العشوائية (وعددها 15) بمراكز ومدن المحافظة، لافتة إلى أن هناك نقطة تجميع بمركز إيتاي البارود (2000 طن)، ونقطة تجميع أخرى بمركز أبو حمص (150 طنا)، كما تطرقت للحديث عن المحطة الوسيطة بكفر الدوار (500 طن).

وفيما يخص الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المشروع القومي في محافظة البحيرة يشمل 3915 مشروعًا، وبها نسب تنفيذ متقدمة؛ حيث تغطي هذه المشروعات 6 مراكز يستفيد منها حوالي 3.7 مليون نسمة.

كما عرضت الدكتورة جاكلين عازر رؤية شاملة للمخطط التنموي الخاص بإعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، لما تتمتع به من ميزات فريدة، ويشمل المخطط تطوير تكتلات اقتصادية مثل صناعة السجاد اليدوي وشبك الصيد، إلى جانب الميناء وورش لصناعة السفن، وكذا تطوير المسار والممشى السياحي، وتنظيم الرحلات النيلية التي تربط مرسى رشيد بقناطر وقصر إدفينا الأثري.

وأضافت "عازر" أن مشروع تطوير مدينة رشيد سياحيًا يُعد نموذجًا متكاملًا يمزج بين الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، خصوصًا أنها تعتبر من أغنى المدن المصرية بالمباني الإسلامية، مشيرة إلى محاور خطة إحياء المدينة، التي تشمل حصر وتصنيف المباني الأثرية، وتطوير الواجهة المطلة على النيل، وإعادة إحياء تلك المباني مع الحفاظ على طابعها المعماري الأثري، بالإضافة إلى إنعاش الحرف اليدوية والتراث غير المادي.

كما تطرقت الدكتورة جاكلين عازر إلى الموقف التنفيذي الحالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين حتى الأسبوع الأول من شهر مايو 2026، بنسبة إنجاز تجاوزت 90%.