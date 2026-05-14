35 مليون جنيه للزمالك بعد شهر واحد من انطلاق التطبيق الرسمي

أعلن نادي الزمالك عن توفير 35 مليون جنيه لدعم القلعة البيضاء منذ تدشين التطبيق الرسمي " زمالكاوي" لجماهيره .

وأوضح النادي أنه من خلال الموارد المالية ساهمت الجماهير في جزء كبير من ضخها عبر التطبيق الإلكتروني خلال الفترة الماضية

ونجح تطبيق الزمالك في توفير 35 مليون جنيه منذ شهر واحد فقط على انطلاقة رغم أن التطبيق ما زال في مرحلة البث التجريبي.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

ويأتي هذا الدعم في إطار مساندة النادي وتلبية احتياجاته خلال المرحلة الحالية، وتأكيدا على الدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة البيضاء في دعم النادي على مختلف المستويات.

وتوجه إدارة التطبيق. خالص الشكر والتقدير لجماهير الزمالك ، مؤكدة أن مساهماتهم كان لها دور مؤثر في دعم النادي والمساهمة في تخفيف الأزمات التي يمر بها بما يعكس قوة وترابط جماهير القلعة البيضاء مع ناديها.

