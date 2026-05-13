عصام مرعي: ظروف الزمالك تهد برشلونة وريال مدريد.. والكونفدرالية ستكون بيضاء

يرى عصام مرعي نجم الكرة المصرية السابق، ان مواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في الإياب ستكون قوية للغاية ولن تكون سهلة.

وقال “مرعي” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: جماهير الزمالك هي السبب بعد ربنا فيما هو فيه ، والأمور اللي مرت بيها الزمالك والأزمات اللي عدت توقع برشلونة وريال مدريد مش الزمالك بس.

وأضاف: سوء حالة الأهلي وبيراميدز جعلت الزمالك متصدر الدوري، ولاعيبة الزمالك رجاله ومتعودين على كل الامور دي

وتابع: اتحاد العاصمة ليس في المتناول ولازم نخلي بالنا، والزمالك كان يقدر يخلص من هناك.. واتحاد العاصمة بيلعب برا أرضه أفضل من جوا