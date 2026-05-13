اليوم .. طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام

تنطلق اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث يؤدي اليوم طلاب عدد من المراحل التعليمية بالأزهر الشريف امتحانات نهاية العام.

ويؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحان مادة القرآن الكريم وتجويده، كما يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية امتحان مادة القرآن الكريم.

وفي السياق ذاته، يخوض طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات مادة الفقه، واللغة العربية «ورقة أولى»، إلى جانب مادتي النحو والصرف، بينما يؤدي طلاب شهادة العالية بمعاهد القراءات امتحانات مواد الفقه والإنشاء والمطالعة والنصوص.

وكانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية قد أعلنت في وقت سابق جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، باستثناء الشهادة الثانوية الأزهرية وطلاب «أبنائنا بالخارج».

ونشر قطاع المعاهد الأزهرية، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، جداول امتحانات مراحل النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى جداول الشهادة الإعدادية الأزهرية، وشهادات معاهد القراءات، ومعاهد البعوث الإسلامية.