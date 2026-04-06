ننشر جداول امتحانات النقل والشهادات بقطاع المعاهد الأزهرية.. اعرف المواعيد

​أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ حميد حامد سالمان، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، ماعدا الشهادة الثانوية وأبنائنا بالخارج.

جداول امتحانات النقل والشهادات بقطاع المعاهد الأزهرية

ونشر قطاع المعاهد الأزهرية، عبر صفحته على فيسبوك، جداول مرحلة النقل "الابتدائية، الإعدادية، والثانوية"، والشهادة الإعدادية الأزهرية، وشهادات معاهد القراءات، ومعاهد البعوث الإسلامية.

من جانبه أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الجداول هذا العام وضعت بعناية فائقة، مشيراً إلى أنه "تمت مراعاة وجود فواصل زمنية كافية (أيام راحة) بين المواد الدراسية، وذلك استجابةً لرغبات أبنائنا الطلاب والسادة أولياء الأمور، لضمان إعطاء الفرصة كاملة للمراجعة وتحقيق أفضل النتائج".