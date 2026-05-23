سينتيا خليفة تخطف الأنظار في إطلالة أنيقة خلال العرض الخاص لـ 7Dogs

خطفت النجمة سينتيا خليفة الأنظار خلال حضورها العرض الخاص العالمي لفيلم 7 Dogs الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، وسط حضور ضخم لنجوم الفن وصُنّاع السينما من مصر والعالم، استعدادًا لطرح الفيلم في دور العرض يوم 27 مايو الجاري.



وظهرت سينتيا خليفة بإطلالة أنيقة باللون الأسود على الريد كاربت، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بتصميم كلاسيكي عصري بدون أكمام، تميز بقصّة ناعمة وانسيابية أضافت لمسة من الرقي والبساطة، مع أزرار أمامية وتفصيلة ياقة أنيقة منحت الإطلالة طابعًا راقيًا وعصريًا في الوقت نفسه.

كما نسّقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة دائرية باللون الوردي اللامع، في لمسة متناغمة مع الثيم البصري الخاص بالفيلم والعرض الخاص، الذي سيطر عليه اللون الوردي في تصميمات الريد كاربت وشعار 7 Dogs، ما أضاف حيوية ولمسة عصرية مميزة على إطلالتها الكلاسيكية السوداء.



واعتمدت سينتيا خليفة تسريحة شعر مرفوعة ومكياجًا هادئًا أبرز جمال ملامحها، لتخطف عدسات المصورين بإطلالة لافتة وأنيقة على السجادة الحمراء.

ويأتي ظهور سينتيا خليفة في العرض الخاص بالتزامن مع انتهائها مؤخرًا من تصوير فيلمها العالمي الجديد، الذي تخوض من خلاله أولى تجاربها الإنتاجية بين مصر وهوليوود، بمشاركة النجم أحمد السقا والنجم العالمي فرنش مونتانا، في خطوة جديدة ضمن تحركاتها الفنية العالمية.

ويُعد فيلم 7 Dogs أضخم إنتاج عربي سينمائي حتى الآن، وهو من كتابة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وسيناريو وحوار محمد الدباح، بينما يتولى إخراجه الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم العرب والعالميين، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، جيانكارلو إسبوزيتو، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سانجاي دوت، ماكس هوانغ، تارا عماد، ساندي بيلا، ناصر القصبي، وسيد رجب.