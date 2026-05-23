تتجاوز 1100 حصان.. مرسيدس تقدم AMG GT Coupe الكهربائية بالكامل

كشفت مرسيدس AMG عن سيارتها الكهربائية الجديدة AMG GT Coupe بأربعة أبواب، حيث توسيع العلامة الألمانية العريقة حضورها في فئة السيارات الرياضية الكهربائية عالية الأداء.

وتعتمد السيارة على منصة AMG EA المطورة خصيصًا لهذا النوع من المركبات، والتي تم تصميمها لتوفير مستويات مرتفعة من القوة والثبات مع الحفاظ على الطابع الرياضي المعروف عن سيارات AMG.

مرسيدس AMG GT Coupe بأرقام استثنائية

تتوفر السيارة بأكثر من فئة، حيث تأتي نسخة GT 55 بقوة تصل إلى 805 أحصنة، بينما تحصل الفئة الأعلى GT 63 4Matic+ على منظومة أكثر تطورًا تضم ثلاثة محركات كهربائية من تقنية Axial Flux الحديثة. 

وتنتج هذه النسخة قوة إجمالية تتجاوز 1100 حصان، مع عزم دوران ضخم يبلغ نحو 2000 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرات تسارع لافتة ضمن فئة السيارات الكهربائية الرياضية.

ووفقًا للأرقام المعلنة، تستطيع النسخة الأقوى الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.1 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 300 كيلومتر في الساعة عند تجهيزها بحزمة AMG Driver’s Package، وهو ما يضعها ضمن أسرع السيارات الكهربائية الإنتاجية التي قدمتها الشركة حتى الآن.

بطارية مرسيدس تقدم AMG GT Coupe وتقنيات الشحن 

اعتمدت مرسيدس على بطارية بسعة 106 كيلوواط ساعة مع نظام كهربائي بجهد 800 فولت، وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومتر تقريبًا في نسخة GT 55، بينما تحقق فئة GT 63 مدى يبلغ 696 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

كما تدعم السيارة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 600 كيلوواط عبر التيار المستمر، وهي من أبرز النقاط التقنية في الطراز الجديد، إذ يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 11 دقيقة فقط، وهي مدة قصيرة مقارنة بالعديد من السيارات الكهربائية.

مرسيدس تقدم AMG GT Coupe بتصميم رياضي 

تحمل AMG GT Coupe الجديدة ملامح تصميمية تجمع بين الطابع الرياضي والانسيابية الهوائية، مع واجهة أمامية تتضمن شبكة كبيرة الحجم ومصابيح LED حادة التصميم، كما تعتمد السيارة على مفهوم الكوبيه بأربعة أبواب مع خطوط جانبية انسيابية وجنوط رياضية كبيرة.

وركزت مرسيدس على تقديم بيئة رقمية متطورة، حيث زودت السيارة بلوحة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة، إضافة إلى شاشة مركزية للمعلومات والترفيه قياس 14 بوصة، مع إمكانية إضافة شاشة مستقلة للراكب الأمامي بنفس القياس، إلى جانب مقاعد كهربائية، وباقة من تقنيات المساعدة.

أسعار مرسيدس تقدم AMG GT Coupe المتوقعة 

تشير التقديرات الأولية عن تقارير عالمية إلى أن سعر مرسيدس AMG GT Coupe الكهربائية الجديدة قد يبدأ من حوالي 150 ألف دولار أمريكي، فيما قد تصل بعض الفئات الأعلى تجهيزًا إلى نحو 190 ألف دولار.

