أسعار مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 في السعودية

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 ، وتنتمي بنز الفئة S لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتدمج بين نظام التشغيل الثوري MB:OS المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع هندسة ميكانيكية فائقة التطور، وتجمع بين الهيبة والقوة.

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

مواصفات مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أنظمة تبريد ومقاعد فائقة التطور، وبها نظام تعليق E-Active Body Control الذي يتنبأ بالحفر عبر السحابة، وبها شاشة Superscreen توفر واجهة مستخدم أكثر بديهية، وبها شبكة أمامية مزينة بنجوم مرسيدس الصغيرة، وبها إطار مضيء يمنحها بريق خاص في الليل، وبها مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية Digital Light المتطورة وتتميز بتصميم ثلاثي النجوم داخل العدسات، وبها خطوط جانبية انسيابية للغاية لتقليل مقاومة الهواء، وبها جنوط جديدة مقاس 20 بوصة مصنوعة بتقنيات صب الضغط العالي لتقليل الوزن، وبها لوحة فنية تجمع بين الرصانة العالية واللمسات العصرية المبتكرة التي تميز الفئة S دائماً.

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

ويوجد بـ سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 ، شاشة MBUX Superscreen ممتدة، وتضم ثلاث شاشات تحت لوح زجاجي واحد، ومقاعد مكسوة بأفخر أنواع جلود النابا مع وظائف تدليك متقدمة وتدفئة وتبريد ذكي، وتم استبدال لوحات اللمس على عجلة القيادة بأزرار فعلية بناء على رغبة العملاء لتحسين التحكم، وتم إعادة تصميم فتحات التهوية وزخارف الأبواب لتتماشى مع الهوية الرقمية الجديدة، وبها نظام إضاءة محيطية يتفاعل مع الموسيقى، وأوامر المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي .

محرك مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 576 حصان، وعزم دوران 722 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 525 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 637 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 675 ألف ريال سعودي .