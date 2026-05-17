قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار السيارات | تويوتا تطلق لاندكروزر 300 الهجينة 2026 .. لكزس LBX Morizo RR تظهر لأول مرة
نهائى أبطال إفريقيا.. صن دوانز يتفوق على الجيش الملكى في الشوط الأول
بعد خسارة الكونفدرالية.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة إلى جماهير الأهلي
السيطرة مستمرة على مضيق هرمز.. رسالة إيرانية تقلق أسواق الطاقة العالمية
برلماني: الدلتا الجديدة مشروع قومي يعكس إرادة الدولة لتأمين مستقبل المصريين
نهائى دوري أبطال إفريقيا.. صن دوانز يسجل الأول في شباك الجيش الملكي
مقتل مواطن هندي وإصابة 3 آخرين خلال هجوم بمسيرات أوكرانية في موسكو
سعر الذهب في مصر الآن
مروحيات طاردته في الصحراء.. تفاصيل مقتل عراقي كشف عن القاعدة الإسرائيلية
نصفهم سيدات.. القبض على 10 متهمين استغلوا الأطفال بأعمال التسول في الجيزة
وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام عمان في الودية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 في السعودية

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027
مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 ، وتنتمي بنز الفئة S لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتدمج بين نظام التشغيل الثوري MB:OS المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع هندسة ميكانيكية فائقة التطور، وتجمع بين الهيبة والقوة.

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

مواصفات مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أنظمة تبريد ومقاعد فائقة التطور، وبها نظام تعليق E-Active Body Control الذي يتنبأ بالحفر عبر السحابة، وبها شاشة Superscreen توفر واجهة مستخدم أكثر بديهية، وبها شبكة أمامية مزينة بنجوم مرسيدس الصغيرة، وبها إطار مضيء يمنحها بريق خاص في الليل، وبها مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية Digital Light المتطورة وتتميز بتصميم ثلاثي النجوم داخل العدسات، وبها خطوط جانبية انسيابية للغاية لتقليل مقاومة الهواء، وبها جنوط جديدة مقاس 20 بوصة مصنوعة بتقنيات صب الضغط العالي لتقليل الوزن، وبها لوحة فنية تجمع بين الرصانة العالية واللمسات العصرية المبتكرة التي تميز الفئة S دائماً.

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

ويوجد بـ سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 ، شاشة MBUX Superscreen ممتدة، وتضم ثلاث شاشات تحت لوح زجاجي واحد، ومقاعد مكسوة بأفخر أنواع جلود النابا مع وظائف تدليك متقدمة وتدفئة وتبريد ذكي، وتم استبدال لوحات اللمس على عجلة القيادة بأزرار فعلية بناء على رغبة العملاء لتحسين التحكم، وتم إعادة تصميم فتحات التهوية وزخارف الأبواب لتتماشى مع الهوية الرقمية الجديدة، وبها نظام إضاءة محيطية يتفاعل مع الموسيقى، وأوامر المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي .

محرك مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 576 حصان، وعزم دوران 722 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 525 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 637 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس بنز الفئة S موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 675 ألف ريال سعودي .

مرسيدس بنز الفئة S بنز الفئة S موديل 2027 مواصفات مرسيدس بنز الفئة S محرك مرسيدس بنز الفئة S بنز الفئة S سعر مرسيدس بنز الفئة S السيارات السيدان الفاخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

ترشيحاتنا

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي بعد الاشتباه بتسلل مسيرات

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي بعد الاشتباه بتسلل مسيرات

أرشيفي

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 81 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن

امريكا

مخاوف أميركية من مخطط كوبي لتطوير هجمات بالمسيرات ضد واشنطن

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد