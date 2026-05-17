السعودية: غدا غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو

أعلنت السعودية غدا غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو الجاري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أعلنت المحكمة العليا السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، وبناءا على ذلك فإن غدا الاثنين هو بداية شهر ذي الحجة وأن يكون عرفة يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون أول أيام عيد الأضحى لعام 1447هـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة عند استطلاع الهلال

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447هـ -حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م.