طالعين ياكلوا عيش رجعوا جثث.. مصرع 11وإصابة 4 في حادث مروع بـ أبو سمبل| تفاصيل

شهد طريق “توشكى – شرق العوينات” عند الكيلو 27 بمركز أبو سمبل التابع لمحافظة أسوان حادث تصادم مروع بين سيارة “نصف نقل” و“نقل ثقيل (تريلا)”، أسفر عن واحدة من أكثر الحوادث دموية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 11 شخصا وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين ذوي الضحايا وأهالي القرى التي ينتمون إليها.

حادث أبوسمبل

تلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغًا عاجلًا يفيد بوقوع تصادم عنيف بين مركبتين على الطريق الصحراوي، وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الاصطدام كان شديدًا وأدى إلى تهشم السيارة “النصف نقل” بشكل شبه كامل، وسقوط عدد كبير من العمال كانوا يستقلونها في طريقهم إلى عملهم، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة في لحظات معدودة.

وفور الوصول إلى موقع الحادث، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي، مع إعلان حالة الطوارئ داخل المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة، بينما تم إيداع جثامين المتوفين في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، في الوقت الذي بدأت فيه الفرق الطبية تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات العاجلة للمصابين، الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح قطعية وكدمات شديدة، إضافة إلى حالات اشتباه في إصابات داخلية لدى بعضهم.

وأفادت مصادر طبية أن من بين المصابين حالات حرجة تحتاج إلى متابعة دقيقة داخل العناية المركزة، فيما استقرت الحالة الصحية لبعض المصابين بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، في حين تواصل الأطقم الطبية جهودها لإنقاذ الحالات الأخطر، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة المعنية التي شددت على توفير كافة الإمكانات الطبية اللازمة.

الشاب خالد جابر فهمي

ارتفاع عدد الوفيات إلى 11 شخصًا

من جانبه، روى محمد إسماعيل في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن جاره الشاب خالد جابر فهمي كان من بين الـ 5 المصابين ولكن جاءهم خبر وفاته منذ حوالي ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 11 حالة، مقابل 4 مصابين فقط.

كانت قوات الشرطة قد انتقلت إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، حيث تم إجراء المعاينة المبدئية ورفع آثار التصادم من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية، وبدأت الجهات المختصة في فحص أسباب وملابسات الحادث، بما في ذلك مراجعة حالة الطريق واحتمالات السرعة الزائدة أو فقدان السيطرة، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل الجهات التنفيذية متابعة الموقف أولًا بأول، في وقت خيم فيه الحزن على أهالي الضحايا الذين توافدوا على المستشفى لتسلم الجثامين بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

ويعيد هذا الحادث المأساوي تسليط الضوء على خطورة بعض الطرق الصحراوية الممتدة في جنوب مصر، والتي تشهد بين الحين والآخر حوادث تصادم مميتة نتيجة السرعة الزائدة أو سوء الأحوال المرورية، ما يطرح مجددًا أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتكثيف الرقابة على الطرق الحيوية، خاصة تلك التي تربط بين المحافظات والمشروعات القومية الجديدة في الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

محافظ أسوان يتقدم بالتعازي لأسر الضحايا

من جانبه، تقدم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بطريق “توشكى – شرق العوينات” عند الكيلو 27، إثر تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل ثقيل “تريلا”، وأسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأوضح محافظ أسوان أنه جرى التنسيق الفوري مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من أجل الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المتوفين وتسليمها إلى ذويهم في محافظتهم، مع تذليل أي عقبات إدارية أو قانونية بما يضمن التعامل الإنساني السريع مع أسر الضحايا.

وأشار إلى أن المصابين الـ5 تم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولي، حيث جرى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، لافتًا إلى تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد استقرار أوضاعهم الطبية.

وشدد محافظ أسوان على أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والطبية والأمنية للتعامل السريع مع مثل هذه الحوادث الطارئة، بما يخفف من معاناة الأسر المتضررة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية اللازمة في مثل هذه الظروف الإنسانية.