500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

عبد العزيز جمال

سجلت أسعار الذهب في مصر صعودًا جديدًا ومفاجئًا في منتصف تعاملات اليوم بنحو 55 جنيهًا للجرام، في تحرك صعودي جاء مدفوعًا بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

ولم تشهد الاسعار العالمية تغيرات أو تحركات، في مشهد يعكس الحساسية الشديدة للذهب تجاه سعر الصرف.

سعر الذهب عيار 21 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وطلبًا في السوق، مستوى 6900 جنيه للجرام خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستويات أقل في بداية اليوم، فيما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 500 جنيه.

صعود الدولار يضغط على سعر الذهب

يرجع الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، بشكل أساسي ومباشر، إلى صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بمتوسط نحو 30 قرشًا، ليصل إلى مستوى 53.25 جنيه للدولار الواحد، وهو ما انعكس بشكل فوري ولحظي على تسعير الذهب داخل السوق المحلية.

ويرتبط الذهب في مصر بشكل شبه مباشر بسعر صرف الدولار، حيث يؤدي أي ارتفاع في قيمة العملة الخضراء إلى زيادة تكلفة التسعير المحلي للمعدن الأصفر، حتى في حال عدم تحرك السعر العالمي للأوقية أو استقراره تمامًا.

جاءت أسعار الذهب في الأسواق خلال منتصف تعاملات اليوم على النحو التالي (أسعار البيع والشراء):

الأعيرة الرئيسية

· عيار 24: 7,885 جنيهًا للبيع، 7,828 جنيهًا للشراء


· عيار 22: 7,228 جنيهًا للبيع، 7,176 جنيهًا للشراء


· عيار 21: 6,900 جنيهًا للبيع، 6,850 جنيهًا للشراء


· عيار 18: 5,915 جنيهًا للبيع، 5,871 جنيهًا للشراء

الأعيرة الأخرى

· عيار 14: 4,566.75 جنيه للبيع، 4,533.25 جنيه للشراء


· عيار 12: 3,914.25 جنيه للبيع، 3,885.75 جنيه للشراء


· عيار 9: 2,935.75 جنيه للبيع، 2,914.25 جنيه للشراء

الجنيه الذهب والأوقية

· الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): 55,200 جنيه للبيع، 54,800 جنيه للشراء


· سعر أونصة الذهب عالميًا: 4,540.9 دولار للبيع، 4,539.37 دولار للشراء

ثبات عالمي للأوقية وتراجع الطلب المحلي يحدّان الصعود

ورغم الارتفاع المحلي الملحوظ، أشارت المصادر إلى أن سعر الأوقية عالميًا استقر عند مستوى 4,540 دولارًا دون تغييرات تُذكر خلال تعاملات اليوم، ما يعكس بوضوح أن حركة الصعود داخل السوق جاءت نتيجة عوامل داخلية بحتة مرتبطة بسعر الصرف، وليس لأسباب عالمية.

وفي الوقت نفسه، تشهد محلات الصاغة حالة من الهدوء النسبي في الطلب على الذهب، مع تراجع ملحوظ في عمليات الشراء، نتيجة ترقب المستهلكين لاتجاه الأسعار وعدم وضوح الرؤية، وهو ما حدّ من موجات صعود أكبر كانت قد تحدث في حال وجود طلب قوي ومتزايد على المعدن الأصفر.

ترقب بالسوق وحساسية شديدة لتحركات الدولار

تشير شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن السوق المحلية تمر حاليًا بحالة من الترقب والحذر الشديدين، في ظل غياب اتجاه واضح ومستقر للأسعار خلال الفترة الحالية، نتيجة تداخل وتشابك عاملين رئيسيين: سعر الصرف محليًا من ناحية، واستقرار الأسعار العالمية للأوقية من ناحية أخرى.

كماأن  أي تحرك جديد في سعر الدولار - سواء بالارتفاع أو الانخفاض - سيؤدي بشكل مباشر وفوري إلى تغيير سريع في أسعار الذهب داخل السوق؛ نظرًا لارتباط التسعير المحلي بشكل لحظي ومباشر بسعر الصرف، أكثر من ارتباطه بالسعر العالمي للأوقية.

سعر المصنعية.. عامل أساسي في السعر النهائي

يُذكر أن الأسعار المذكورة أعلاه هي أسعار الجرام بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى تاجر، وذلك وفقًا لعدة عوامل تشمل: جودة التصنيع، مدى تعقيد التصميم، وشهرة العلامة التجارية أو الورشة المنتجة.

وتتراوح قيمة المصنعية غالبًا بين 3% و7% من سعر الجرام، وقد تزيد في المشغولات الذهبية ذات التصميمات الدقيقة واليدوية، بينما تقل في السبائك والجنيهات الذهبية.

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

