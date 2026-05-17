متى يمتنع المضحي عن قص الشعر والأظافر؟ دار الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر، بمستهل التعاملات المسائية اليوم بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية، وذلك بعد موجة تراجع حادة شهدتها الأسواق العالمية في ختام تعاملات الجمعة الماضية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمستهل التعاملات السائية اليوم الأحد 17 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7855 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7800 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6875 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6825 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5895 جنيهاً. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5850 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4585  جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4550 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.600 ألف جنيه.


سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 244385 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 242605 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وقلص الدولار الصاغة سعر  اليوم ليسجل 53.86 جنيه مقابل 53.20 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4537.8 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

