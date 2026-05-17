الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بسبب الـ VAR.. تأخر انطلاق الشوط الثاني بين الجيش الملكى وصن دوانز في نهائى أبطال أفريقيا

حسن العمدة

تأخر إنطلاق الشوط الثاني من مباراة ماميلودي صن داونز و الجيش الملكي بذهاب نهائي دوري الأبطال بسبب عطل في تقنية الفيديو الـ VAR .

تقدم صن داونز على الجيش الملكى بهدف نظيف في الشوط الأول، من المباراة التى تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف صن داونز في الدقيقة 37، بعد تسديدة قوية رائعة من أوبري موديبا من ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء سكنت يمين الشباك تصعب على الحارس التصدي لها.

جاء تشكيل صن داونز ضد الجيش الملكي كالآتى :

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موادو، جرانت كيكانا، موسى ليبوسا، أوبيري موديبا

خط الوسط: ثيبو موكوينا، مارسيلو أليندي، لوكاس ريبيرو كوستا.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي، ثيوسير كيسيندا، ثيمبا زواني.

وجاء تشكيل الجيش الملكى كالآتى:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي

خط الدفاع: أوغوستو كارنيرو – مروان الوادني – فالو ميندي – جمال الشماخ

خط الوسط: خالد أيت ورخان – محمد ربيع حريمات – يوسف الفحلي

خط الهجوم: عبدالفتاح حدراف – حمزة خابا – رضا سليم


 


 

