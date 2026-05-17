قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"
19 يوليو.. محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر
الحسم تأجل.. صن داونز يهزم الجيش الملكى 1-0 في نهائى دوري أبطال أفريقيا
احذروا من تلك العلامات.. كيفية اختيار الأضحية السليمة
500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة
السعودية: غدا غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو
طالعين ياكلوا عيش رجعوا جثث.. مصرع 11وإصابة 4 في حادث مروع بـ أبو سمبل| تفاصيل
غدا غرة ذي الحجة.. السعودية تعلن الثلاثاء وقفة عيد الأضحى
الفيديو فضحهم.. القبض على المتهمين بسرقة وحدة تكييف مسجد في القليوبية
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يكشف
المحكمة العليا السعودية: غدا غرة ذو الحجة.. اعرف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
وزير الخارجية: نواصل جهود خفض التصعيد.. والحوار يقود إلى تفاهمات تحقق التهدئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدشين وتكريم ورسائل روحية في زيارة الأنبا ميخائيل لكنيسة البابا أثناسيوس

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، احتفالية كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بمدينة ١٥ مايو.

شهد اليوم برنامجًا روحيًا ورعويًا حافلاً، حيث بدأت الاحتفالية بصلاة القداس الإلهي، وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة، وسط حضور مكثف ومبهج من الخدام والشعب.

وخلال الصلوات، قام نيافته بتدشين عدد من أواني المذبح الجديدة للخدمة، وتطييب رفات القديس العظيم البابا أثناسيوس الرسولي (حامي الإيمان).

اختبار قوة القيامة

وألقى الأنبا ميخائيل عظة القداس، حيث ركز على كيفية اختبار قوة القيامة في الحياة اليومية، مستندًا إلى ثلاثة محاور رئيسية: -
1. أعرفه: وتتحقق هذه المعرفة الحقيقية من خلال الغوص في الكتاب المقدس، والمواظبة على الصلاة والتسبيح.
2. أمجده: تنعكس المعرفة في تمجيد الله داخل العمل، والمنزل، وفي الفكر الشخصي؛ بإرجاع كل مجد وفضل لله حتى في أوقات مدح الآخرين لنا.
3. أتحد به: ويتحقق الاتحاد الأسمى من خلال سر التناول (جسد الرب ودمه الأقدسين) بوصفه "خبز الحياة".

وعقب انتهاء القداس، حرص نيافته على تشجيع أولاده وقام بتكريم المتفوقين من أبناء الكنيسة في شتى المجالات: الروحية، والرياضية، والعلمية.

عقب ذلك، قام الأنبا ميخائيل بجولة تفقدية لقطاعات مدارس الأحد المختلفة، حيث استقبله الأطفال والشباب بحفاوة بالغة وفرحة عارمة. ووجه نيافته كلمات روحية مبسطة ومخصصة تناسب كل مرحلة عمرية.

وفي ختام الزيارة الرعوية، التقى نيافته بخدام وخادمات الكنيسة في محاضرة روحية خاصة، قدم خلالها مجموعة من التوصيات الرعوية الهامة، جاء في مقدمتها ضرورة البحث عن "الآخر" والاهتمام بالنفوس البعيدة، لضمان وصول رسالة الرعاية والمحبة لكل فرد.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان إيبارشية حلوان القداس الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

شوبير

عارفين نفسي أقول إيه.. شوبير يعلق على خسارة الزمالك الكونفدرالية

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

ترشيحاتنا

اللواء ابراهيم المصري وكيل الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

وكيل دفاع النواب: الدلتا الجديدة شريان حياة وعبور جديد في مسيرة التنمية الوطنية

الدلتا الجديدة

برلماني: الدلتا الجديدة مشروع وطني يحقق الاستدامة الزراعية والاقتصادية

النائب تامر عبد الحميد

برلماني: الدلتا الجديدة نموذج لقدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات إلى إنجازات

بالصور

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه العلاقة الإيجابية مع الأنثى

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: متحف الأفكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: فرنسا تعيد اكتشاف إفريقيا وتمسح صورتها القديمة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغضب كـ "وظيفة".. حين يكون الانفعال طريقا للإصلاح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

المزيد