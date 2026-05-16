قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عوائد شهرية ومتدرجة ومتناقصة تصل لـ 20.5%.. تفاصيل أعلى شهادات ادخار في بنك مصر 2026
استعدادات مكثفة لصرف معاشات يونيو 2026.. المواعيد والأماكن المتاحة
مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد ومعرض الحرف التراثية بشارع المعز
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في اجتماع اللجنة الدولية للحوار اللاهوتي بروما

اجتماعات الحوار اللاهوتي بروما
اجتماعات الحوار اللاهوتي بروما
ميرنا رزق

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، بدائرة تعزيز الوحدة المسيحية، بروما. 

مثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المشاركة نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بصفة مراقب.

تعزيز الوحدة المسيحية

تألفت اللجنة من الرئيسين المشاركين، غبطة الكاردينال كورت كوخ، رئيس دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، والأنبا كيرلس أسقف عام لوس أنجلوس للأقباط الأرثوذكس والأمينين المشاركين، رئيس الأساقفة ناريك ألميزيان، والأب هياسينت ديستيفيل، وفقًا لما تنص عليه لوائح اللجنة، كما حضر الاجتماع بصفة مراقب رئيس الأساقفة خاجاج بارساميان، والمطران برنابا السرياني.

وتم الاتفاق عليه خلال الجلسة العامة لعام 2024، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس اللجنة، عُقد اجتماع منفصل لكل عائلة من أعضاء اللجنة الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة والأرثوذكسية الشرقية في عام 2025، لإعداد تقارير تقيّم منهجية اللجنة، واقتراح الخطوات التالية للحوار.

واستنادًا إلى هذه الاجتماعات العائلية، قامت اللجنة التنفيذية بصياغة تقرير مشترك يقيم الحوار خلال العشرين عامًا الماضية، ويقترح الخطوات المستقبلية.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر المشاركين في اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، مشيدًا ومثمنًا جميع المجهودات التي تقوم بها اللجنة.

الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر الأرثوذكسية الكاثوليك البابا لاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

تحصين المواشي

تحصين 164 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

حملات تموينية متنوعة

إعدام 2 طن ألبان فاسدة وتحرير 3442 مخالفة تموينية بالمنيا

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بقليوب

بالصور

غير تقليدي.. هايدي موسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هايدي موسى
هايدي موسى
هايدي موسى

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد