الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في اجتماع اللجنة الدولية للحوار اللاهوتي بروما

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، بدائرة تعزيز الوحدة المسيحية، بروما.

مثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المشاركة نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بصفة مراقب.

تعزيز الوحدة المسيحية

تألفت اللجنة من الرئيسين المشاركين، غبطة الكاردينال كورت كوخ، رئيس دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، والأنبا كيرلس أسقف عام لوس أنجلوس للأقباط الأرثوذكس والأمينين المشاركين، رئيس الأساقفة ناريك ألميزيان، والأب هياسينت ديستيفيل، وفقًا لما تنص عليه لوائح اللجنة، كما حضر الاجتماع بصفة مراقب رئيس الأساقفة خاجاج بارساميان، والمطران برنابا السرياني.

وتم الاتفاق عليه خلال الجلسة العامة لعام 2024، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس اللجنة، عُقد اجتماع منفصل لكل عائلة من أعضاء اللجنة الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة والأرثوذكسية الشرقية في عام 2025، لإعداد تقارير تقيّم منهجية اللجنة، واقتراح الخطوات التالية للحوار.

واستنادًا إلى هذه الاجتماعات العائلية، قامت اللجنة التنفيذية بصياغة تقرير مشترك يقيم الحوار خلال العشرين عامًا الماضية، ويقترح الخطوات المستقبلية.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر المشاركين في اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، مشيدًا ومثمنًا جميع المجهودات التي تقوم بها اللجنة.