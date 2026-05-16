محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بقليوب

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، وأسفرت عن إزالة كلية لـ"جمالون" مخالف مقام على مساحة حوالي 4000 متر مربع بحوض "الخمسات" التابع لقرية زاوية النجار بمركز ومدينة قليوب، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.



رافق المحافظ خلال الحملة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، واللواء محمد السعيد نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتم تنفيذ الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات ولودرات المحافظة والوحدة المحلية، وسط تأمين أمني مكثف، فيما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقاول والمواطن المخالف، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة طبقاً للقوانين المنظمة، تأكيداً على التعامل الحاسم مع كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وعدم التهاون مع المخالفين.

وخلال متابعته الميدانية لأعمال الإزالة، شدد محافظ القليوبية على مسؤولي قطاع الزراعة بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي تعديات في مهدها والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين دون تهاون.

ووجه محافظ القليوبية الشكر إلى الأجهزة الأمنية ومديرية أمن القليوبية على جهودها الكبيرة في تأمين حملات الإزالة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين جميع مؤسسات الدولة يسهم في تنفيذ القانون والحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة صور التعديات.

وأكد المحافظ أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي والأمن الغذائي للمواطنين، مشيراً إلى استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بجميع قرى ومراكز المحافظة لإزالة كافة أشكال التعديات والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الرقعة الزراعية.