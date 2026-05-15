رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعرف على مراكز خدمة المواطنين التموينية بالقليوبية.. صور

إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التموين في القليوبية تفاصيل مراكز خدمة المواطنين التموينية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وذلك في إطار التيسير على أصحاب البطاقات التموينية وتقديم خدمات متميزة بشكل حضاري ومنظم.

توفير مراكز الخدمة 


وأكدت مديرية التموين أن مراكز الخدمة تتولى الرد على استفسارات المواطنين وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالبطاقات التموينية الذكية، ومنها: بدل تالف، بدل فاقد، الفصل الاجتماعي، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى، وتغيير رقم الهاتف، وذلك بهدف تقليل التكدس والطوابير أمام المكاتب التموينية.


وأوضحت أن المراكز مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات لتسريع تقديم الخدمة وتحقيق رضا المواطنين، مشيرة إلى أن جميع المراكز تضم موظفين متخصصين للتعامل مع الشكاوى وحلها بسرعة وشفافية.
وجاءت أبرز مراكز خدمة المواطنين التموينية بالقليوبية كالتالي: مركز خدمة المواطنين بديوان عام المديرية ببنها، ومركز خدمة المواطنين بالمنشية ببنها، ومركز خدمة كفر تصفا، ومركز خدمة المواطنين بقليوب، ومركز خدمة المواطنين بشبرا الخيمة أسفل كوبري عرابي، ومركز خدمة المواطنين بالمؤسسة بشبرا الخيمة، ومركز خدمة المواطنين بالقناطر الخيرية، ومركز خدمة المواطنين بشبين القناطر، ومركز خدمة المواطنين بالمريج، ومركز خدمة الجبل الأصفر.
كما أشارت المديرية إلى وجود 9 مجمعات حياة كريمة تضم 18 شباكًا تموينيًا لخدمة المواطنين بعدد من القرى، بينها الأحراز، طحوريا، منشأة الكرام، طحانوب، نوى، الجعافرة، القشيش، كفر شبين، والمريج.
من جانبه أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن المديرية تتابع بشكل مستمر مؤشرات الأداء بمراكز الخدمة، مع التشديد على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا.
وناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة التوجه فقط إلى مراكز الخدمة الرسمية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي مكاتب أو جهات خارجية، حفاظًا على البطاقات التموينية من التعطل أو الوقوع في أي مشكلات.

