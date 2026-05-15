شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

تستعد شاومي Xiaomi لتوسيع حضورها في سوق السيارات عبر تطوير سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة تعتمد على نظام "المدى الممتد"، في خطوة تعكس تحول استراتيجي جديد للشركة بعد نجاحها في فئة السيارات الكهربائية الرياضية.

ويهدف النظام الجديد إلى الجمع بين مزايا القيادة الكهربائية وكفاءة محركات الوقود التقليدية، حيث تعمل المحركات الكهربائية على تحريك السيارة بشكل كامل، بينما يستخدم محرك البنزين لتوليد الطاقة وشحن البطارية عند الحاجة، ما يساعد على تقليل القلق المرتبط بمدى السير والشحن الطويل.

وتشير التسريبات إلى أن المشروع، المعروف داخليا باسم "كونلون"، سيكون أساس لسلسلة جديدة من السيارات العائلية الفاخرة التي تخطط شاومي لإطلاقها خلال عامي 2026 و2027، ضمن توجه واضح لمنافسة الشركات المتخصصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة.

وتسعى الشركة من خلال هذا التوسع إلى الانتقال من استهداف الشباب وعشاق الأداء الرياضي إلى فئة العائلات والعملاء الباحثين عن المساحات الواسعة والتقنيات الذكية والراحة الفاخرة.

وعلى صعيد التصميم، تتجه شاومي إلى تقديم هوية مختلفة عن سيارتها السابقة، مع اعتماد مظهر أكثر قوة وصلابة، وهيكل ضخم بزوايا حادة يمنح السيارة حضور قوي على الطريق، مع التركيز على الجمع بين الفخامة والقدرات العملية المناسبة للرحلات الطويلة والاستخدام العائلي.

كما كشفت الصور المسربة عن تجهيز السيارة بأحدث تقنيات القيادة الذكية، بما في ذلك مستشعرات متطورة أعلى السقف لدعم أنظمة القيادة الذاتية والمساعدة المتقدمة للسائق.

ومن المتوقع أن يتجاوز طول السيارة 5.2 متر، مع مقصورة داخلية واسعة وتجهيزات مخصصة للرحلات والتخييم، في إشارة إلى استهداف فئة المستخدمين الباحثين عن سيارات متعددة الاستخدامات تجمع بين الرفاهية وروح المغامرة.

وستعتمد السيارة على بطارية كبيرة بسعة تتجاوز 70 كيلوواط/ساعة، مع مدى كهربائي قد يصل إلى 500 كيلومتر قبل تدخل محرك البنزين لتوليد الطاقة، إلى جانب أنظمة تعليق هوائي وتوجيه متطور لتعزيز الراحة والثبات.

وتضع شاومي نصب أعينها منافسة مباشرة مع أبرز الطرازات الفاخرة في السوق الصينية، في محاولة لتأكيد مكانتها كلاعب رئيسي في مستقبل التنقل الذكي، عبر تقديم سيارة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمساحات العائلية والمدى الطويل في حزمة واحدة.