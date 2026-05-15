بيستون ميني EV بحجم صغير و بقوة 27 حصانًا.. صور

بيستون ميني EV
بيستون ميني EV
صبري طلبه

تعزز بيستون من تواجدها في قطاع السيارات الكهربائية صغيرة الحجم على المستوى العالمي، بعد تقديم طراز ميني EV الذي ينتمي إلى فئة الهاتشباك المدمجة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تصميم بيستون ميني EV

تعتمد بيستون ميني EV على تصميم خارجي صغير الحجم وهو ما يظهر بوضوح في أبعاد السيارة التي يبلغ طولها 3 أمتار فقط، مع عرض يصل إلى 1,510 مم وارتفاع يبلغ 1,630 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 1,953 مم.

 بيستون ميني EV

وتأتي السيارة بيستون ميني EV بخلوص أرضي يبلغ 160 مم، كما تعتمد على جنوط صغيرة قياس 12 بوصة في الأمام والخلف، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 715 كجم. 

محرك وأداء بيستون ميني EV

تعتمد السيارة على محرك كهربائي واحد يولد قوة تصل إلى 27 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 85 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام المعتاد في السيارات الكهربائية الصغيرة.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 13.9 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 170 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 100 كم في الساعة.

كما تدعم السيارة الشحن عبر التيار المتردد AC، حيث يمكن شحن البطارية بالكامل خلال 6 ساعات و30 دقيقة، بينما يوفر الشحن السريع DC إمكانية رفع نسبة الشحن من 30 إلى 80% خلال نصف ساعة تقريبًا.

 بيستون ميني EV

تجهيزات بيستون ميني EV

تضم السيارة بيستون ميني EV أربعة مقاعد مع فرش قماشي، كما حصلت السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 7 بوصات تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إلى جانب نظام تكييف يدوي، مع مساحة تخزين خلفية تبلغ 81 لترًا.

حصلت بيستون ميني EV على مجموعة من تجهيزات الأمان الأساسية، وتشمل هذه التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ما يساعد على تحسين التحكم أثناء التوقف المفاجئ، كما زُودت السيارة بكاميرا للرؤية الخلفية.

