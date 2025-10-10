قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات بيستون T90 موديل 2025 في السوق السعودي

صبري طلبه

تعزز بيستون الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، من خلال باقة من الاصدارات المتنوعة، منها النسخة T90 موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV، مع طرحها عبر فئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 78,869 ريال سعودي.

تصميم وأبعاد بيستون T90 موديل 2025

تأتي السيارة بمصابيح أمامية بتقنية LED مع إضاءة نهارية عصرية، بالإضافة إلى مصابيح خلفية LED ، جنوط ألومنيوم قياس 18 بوصة، فتحة السقف البانورامية، أما الأبعاد، فجاءت بطول يبلغ 4,718 ملم، وعرض 1,880 ملم، وارتفاع 1,710 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,772 ملم.

تجهيزات بيستون T90 موديل 2025

تضم بيستون T90 موديل 2025 عدد ست وسائد هوائية موزعة بعناية لحماية السائق والركاب من الصدمات سواء من الناحية الأمامية، والجانبية، كما تشمل أنظمة الأمان الأساسية مكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الكبح، نظام التحكم في قوى الجر، نظام الثبات الإلكتروني.

كما تضم السيارة نظام مساعد صعود المرتفعات وخوض  المنحدرات، ونظام تثبيت السرعة المتكيف والتحذير المبكر من التصادم الأمامي، إلى جانب مساعد الحفاظ على المسار وحساسات خلفية مع كاميرا رؤية محيطية 360 درجة تتيح مراقبة كاملة للمحيط الخارجي، ومرايات جانبية كهربائية.

توفر المقصورة مقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف يتيح للسائق التحكم في مختلف الأنظمة، لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بحجم 12.6 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر بلوتوث، Apple CarPlay، وAndroid Auto، مع نظام صوتي متكامل يتكون من 6 مكبرات صوت، شاشة عدادات رقمية بقياس 8 بوصات، مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق.

محرك وأداء بيستون T90 موديل 2025

توفر السيارة خيارين من المحركات التيربو، الفئة الأولى Premium  1.5T  تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو من 4 أسطوانات، ينتج 169 حصانًا و258 نيوتن متر من العزم، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ويحقق معدل استهلاك وقود مميز يبلغ 22.8 كم/لتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

أما الفئة Premium 2.0T، فتتميز بمحرك 2000 سي سي تيربو بقوة 252 حصانًا وعزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكه 18.7 كم/لتر، وتصل سرعته القصوى إلى 220 كم/س.

أسعار السيارة بيستون T90 موديل 2025

تقدم الفئة Premium 1.5T بسعر 78,869 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزًا Premium 2.0T نحو 87,800 ريال سعودي.

