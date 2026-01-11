سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 11-1-2026

سجل سعر الذهب في دولة الكويت، زيادة طفيفة خلال تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026؛ وذلك على أساس أسبوعي.

الذهب يرتفع في الكويت

وسجل سعر الذهب في الكويت زيادة طفيفة داخل محلات الصاغة الكويتية بقيمة بلغت دينار واحد في المتوسط مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 38.97 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 44.55 دينار كويتي للجرام

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 40.825 دينار كويتي للجرام

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 38.975 دينار كويتي للجرام

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 33.4 دينار كويتي

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 25.975 دينار كويتي للجرام.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 22.275 دينار كويتي للجرام.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 1386 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 311.825 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر اوقية الذهب بالدولار نحو 4509 دولار.