من هو فودي ديالو؟ قصة نجم برشلونة القادم

أشعلت موهبة جديدة داخل أكاديمية «لا ماسيا» الجدل في الأوساط الكروية الإسبانية بعدما خطف لاعب ناشئ الأضواء بأرقام تهديفية استثنائية رغم صغر سنه ليبدأ الحديث مبكرًا عن جوهرة قادمة في صفوف برشلونة.

فودي ديالو.. أرقام قياسية في سن الـ12

اللاعب هو فودي ديالو مهاجم فريق «إنفانتيل B» (تحت 13 عامًا)، والذي لم يتجاوز عمره 12 عاما لكنه قدّم موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية نجح ديالو في تسجيل 96 هدفًا خلال 30 مباراة فقط هذا الموسم بمعدل يتخطى ثلاثة أهداف في اللقاء الواحد وهو رقم نادر حتى في منافسات الناشئين.

يتفوق على أرقام كوبو ويامال وفاتي

لم تتوقف الضجة عند عدد الأهداف فقط بل امتدت إلى المقارنات التاريخية داخل «لا ماسيا» بعدما أصبح ديالو الهداف الأبرز لفئته العمرية متجاوزًا أرقام لاعبين تألقوا لاحقًا مع الفريق الأول.

فقد تخطى ما سجله تاكيفوسا كوبو في نفس المرحلة السنية (73 هدفًا في 29 مباراة) كما تجاوز حصيلة لامين يامال (68 هدفًا) إضافة إلى تفوقه على رقم أنسو فاتي الذي سجل 56 هدفا في 29 مباراة.

موهبة غينية تبهر الكتالونيين

ديالو الذي يحمل الجنسية الغينية يلعب في مركز المهاجم الصريح وينظر إليه داخل أروقة النادي الكتالوني باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في الأكاديمية.

ورغم أن المقارنات مع لامين يامال قد تبدو مبكرة، فإن انطلاقته القوية أعادت إلى الأذهان البدايات الصاروخية التي عرفها نجم الفريق الأول.