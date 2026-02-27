قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
«العاشر من رمضان».. "خارطة طريق" للجيل الجديد لمواجهة التحديات
بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة .. بحث عالمي جديد لكلية العلوم جامعة القاهرة
الجيش الأفغاني ينفذ عمليات انتقامية ضد نقاط عسكرية باكستانية
مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من هو فودي ديالو؟ قصة نجم برشلونة القادم

فودي ديالو
فودي ديالو
منتصر الرفاعي

أشعلت موهبة جديدة داخل أكاديمية «لا ماسيا» الجدل في الأوساط الكروية الإسبانية بعدما خطف لاعب ناشئ الأضواء بأرقام تهديفية استثنائية رغم صغر سنه ليبدأ الحديث مبكرًا عن جوهرة قادمة في صفوف برشلونة.

فودي ديالو.. أرقام قياسية في سن الـ12

اللاعب هو فودي ديالو مهاجم فريق «إنفانتيل B» (تحت 13 عامًا)، والذي لم يتجاوز عمره 12 عاما لكنه قدّم موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية نجح ديالو في تسجيل 96 هدفًا خلال 30 مباراة فقط هذا الموسم بمعدل يتخطى ثلاثة أهداف في اللقاء الواحد وهو رقم نادر حتى في منافسات الناشئين.

يتفوق على أرقام كوبو ويامال وفاتي

لم تتوقف الضجة عند عدد الأهداف فقط بل امتدت إلى المقارنات التاريخية داخل «لا ماسيا» بعدما أصبح ديالو الهداف الأبرز لفئته العمرية متجاوزًا أرقام لاعبين تألقوا لاحقًا مع الفريق الأول.

فقد تخطى ما سجله تاكيفوسا كوبو في نفس المرحلة السنية (73 هدفًا في 29 مباراة) كما تجاوز حصيلة لامين يامال (68 هدفًا) إضافة إلى تفوقه على رقم أنسو فاتي الذي سجل 56 هدفا في 29 مباراة.

موهبة غينية تبهر الكتالونيين

ديالو الذي يحمل الجنسية الغينية يلعب في مركز المهاجم الصريح وينظر إليه داخل أروقة النادي الكتالوني باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في الأكاديمية.

ورغم أن المقارنات مع لامين يامال قد تبدو مبكرة، فإن انطلاقته القوية أعادت إلى الأذهان البدايات الصاروخية التي عرفها نجم الفريق الأول.

برشلونه فودي ديالو لأمين يامال تاكيفوسا كوبو أنسو فاتي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

