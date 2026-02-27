موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. وعدد أيام الإجازة للعاملين

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد صلاة عيد الفطر، والتي كشفت من جانبها الحسابات الفلكية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026، حيث أوضحت أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2026

وأشارت التقديرات إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في القاهرة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح بين 30 و37 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيتراوح بقاؤه بين 11 و42 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن يكون الإعلان الرسمي النهائي وفقا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية مساء يوم الخميس 19 مارس.

موعد أول أيام عيد الفطر 2026 فلكيا

وفقا لإمساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط بحسب الحسابات الفلكية، ليوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك، حال ثبوت رؤية الهلال.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

أطول أيام الصيام في رمضان 2026

أكدت التقديرات أن يوم الخميس 19 مارس 2026 الموافق 29 رمضان سيكون أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام، والتي تصل إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

بحسب الأجندة الرسمية، تمتد إجازة عيد الفطر لعام 2026 لمدة 3 أيام متتالية، تبدأ من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس 2026، مع انتظار صدور القرار الرسمي المنظم للإجازة من مجلس الوزراء قبل العيد لتحديد آلية التطبيق على العاملين في القطاعين العام والخاص.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

أوضحت الحسابات أن صلاة عيد الفطر في القاهرة ستقام في تمام الساعة 6:24 صباحا يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع وجود فروق زمنية بسيطة في باقي المحافظات وفقا للموقع الجغرافي لكل مدينة، على أن يتم إعلان التوقيتات الرسمية النهائية قبل حلول العيد مباشرة.