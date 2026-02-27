قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شوربة الحريرة في رمضان.. طبق غذائي مفضل للمغاربة

حريرة
حريرة
أسماء عبد الحفيظ

تُعد شوربة الحريرة من أشهر الأطباق التي تتصدر مائدة الإفطار في المغرب خلال شهر رمضان، فهي ليست مجرد شوربة تقليدية، بل وجبة متكاملة تجمع بين البروتين والبقوليات والخضروات في طبق واحد غني ودافئ. لذلك يبحث كثيرون عن طريقة عمل شوربة الحريرة في رمضان بخطوات واضحة تضمن الطعم الأصيل والقوام المثالي، للشيف مفيدة عثمان .

الحريرة المغربية معروفة بقوامها الكثيف ونكهتها المميزة التي تجمع بين الطماطم والكزبرة والتوابل الشرقية، وتُقدم عادة مع التمر أو الشباكية في أول وجبة بعد أذان المغرب.

لماذا تُعتبر الحريرة طبقًا غذائيًا متكاملًا؟

تتميز الحريرة باحتوائها على العدس والحمص، وهما مصدران مهمان للبروتين النباتي والألياف. كما يُضاف إليها اللحم أحيانًا لزيادة القيمة الغذائية، إلى جانب الطماطم والأعشاب الطازجة التي تمنحها نكهة مميزة وفوائد صحية.

هذا التنوع يجعلها مناسبة لتعويض الطاقة المفقودة خلال ساعات الصيام الطويلة، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

مكونات شوربة الحريرة المغربية الأصلية

  • 250 جرام لحم مقطع مكعبات صغيرة يفضل لحم الضأن أو البقر.
  • نصف كوب عدس مغسول
  • نصف كوب حمص منقوع مسبقًا لعدة ساعات
  • 3 حبات طماطم مبشورة أو معصورة
  • بصلة كبيرة مفرومة ناعم
  • ملعقة كبيرة معجون طماطم
  • نصف كوب كرفس مفروم
  • نصف كوب كزبرة وبقدونس مفرومين
  • ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • رشة قرفة
  • ملح حسب الرغبة
  • 2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق مذاب في كوب ماء (للتكثيف)
  • ماء ساخن حسب الحاجة
  • شعيرية (اختياري)

طريقة عمل شوربة الحريرة خطوة بخطوة

 تشويح اللحم والخضروات

في قدر عميق على نار متوسطة، يُضاف الزيت أو السمن ثم يُشوح البصل حتى يذبل.
تُضاف قطع اللحم مع التقليب حتى يتغير لونها، ثم يُضاف العدس والحمص والطماطم المبشورة ومعجون الطماطم.

 إضافة التوابل والأعشاب

يُضاف الزنجبيل والفلفل الأسود والقرفة والملح، ثم الكرفس والكزبرة والبقدونس.
يُقلب الخليط جيدًا حتى تتداخل النكهات.

 الطهي

يُضاف ماء ساخن يغطي المكونات، ويُترك الخليط على نار هادئة لمدة 40 إلى 60 دقيقة حتى ينضج اللحم والحمص تمامًا.

تكثيف القوام

يُضاف خليط الدقيق المذاب في الماء تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا تتكون تكتلات.
يمكن إضافة القليل من الشعيرية وتركها تنضج لبضع دقائق.

 اللمسة الأخيرة

تُترك الشوربة تغلي دقائق إضافية حتى تصل إلى القوام المطلوب، ثم تُقدم ساخنة.

أسرار نجاح الحريرة المغربية في رمضان

  • نقع الحمص ليلة كاملة لتسريع الطهي وضمان نضجه.
  • استخدام طماطم طازجة يمنح نكهة أعمق من المعلبة.
  • إضافة الدقيق بالتدريج مع التحريك المستمر لمنع التكتل.
  • يمكن استخدام الخلاط اليدوي قليلًا إذا رغبتِ في قوام أنعم.

طريقة تقديم الحريرة على الطريقة المغربية

تُقدم الحريرة ساخنة في أطباق عميقة، وغالبًا ما تُرافقها التمر أو حلوى الشباكية التقليدية. هذا التوازن بين المالح والحلو يمنح تجربة رمضانية متكاملة ومميزة.

كما يمكن تقديمها مع خبز مغربي طازج، ما يجعلها وجبة مشبعة تكفي أحيانًا كطبق رئيسي خفيف.

هل يمكن تحضير الحريرة بطريقة اقتصادية؟

نعم، يمكن الاستغناء عن اللحم وتحضيرها نباتية بالاعتماد على العدس والحمص فقط، مع الحفاظ على نفس التوابل والأعشاب، لتحصلي على طبق غني ومغذٍ بتكلفة أقل.

شوربة طريقة عمل شوربة الحريرة طريقة عمل شوربة الحريرة في رمضان لطبق غذائي مفضل للمغاربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 557 درهمًا

راندة المنشاوي

"الإسكان" تعد تقريراً عن أبرز أنشطتها خلال أسبوع

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

بالصور

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد