طريقة عمل شوربة الحريرة في رمضان.. طبق غذائي مفضل للمغاربة

تُعد شوربة الحريرة من أشهر الأطباق التي تتصدر مائدة الإفطار في المغرب خلال شهر رمضان، فهي ليست مجرد شوربة تقليدية، بل وجبة متكاملة تجمع بين البروتين والبقوليات والخضروات في طبق واحد غني ودافئ. لذلك يبحث كثيرون عن طريقة عمل شوربة الحريرة في رمضان بخطوات واضحة تضمن الطعم الأصيل والقوام المثالي، للشيف مفيدة عثمان .

الحريرة المغربية معروفة بقوامها الكثيف ونكهتها المميزة التي تجمع بين الطماطم والكزبرة والتوابل الشرقية، وتُقدم عادة مع التمر أو الشباكية في أول وجبة بعد أذان المغرب.

لماذا تُعتبر الحريرة طبقًا غذائيًا متكاملًا؟

تتميز الحريرة باحتوائها على العدس والحمص، وهما مصدران مهمان للبروتين النباتي والألياف. كما يُضاف إليها اللحم أحيانًا لزيادة القيمة الغذائية، إلى جانب الطماطم والأعشاب الطازجة التي تمنحها نكهة مميزة وفوائد صحية.

هذا التنوع يجعلها مناسبة لتعويض الطاقة المفقودة خلال ساعات الصيام الطويلة، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

مكونات شوربة الحريرة المغربية الأصلية

250 جرام لحم مقطع مكعبات صغيرة يفضل لحم الضأن أو البقر.

نصف كوب عدس مغسول

نصف كوب حمص منقوع مسبقًا لعدة ساعات

3 حبات طماطم مبشورة أو معصورة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف كوب كرفس مفروم

نصف كوب كزبرة وبقدونس مفرومين

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة قرفة

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

2 ملعقة كبيرة دقيق مذاب في كوب ماء (للتكثيف)

ماء ساخن حسب الحاجة

شعيرية (اختياري)

طريقة عمل شوربة الحريرة خطوة بخطوة

تشويح اللحم والخضروات

في قدر عميق على نار متوسطة، يُضاف الزيت أو السمن ثم يُشوح البصل حتى يذبل.

تُضاف قطع اللحم مع التقليب حتى يتغير لونها، ثم يُضاف العدس والحمص والطماطم المبشورة ومعجون الطماطم.

إضافة التوابل والأعشاب

يُضاف الزنجبيل والفلفل الأسود والقرفة والملح، ثم الكرفس والكزبرة والبقدونس.

يُقلب الخليط جيدًا حتى تتداخل النكهات.

الطهي

يُضاف ماء ساخن يغطي المكونات، ويُترك الخليط على نار هادئة لمدة 40 إلى 60 دقيقة حتى ينضج اللحم والحمص تمامًا.

تكثيف القوام

يُضاف خليط الدقيق المذاب في الماء تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا تتكون تكتلات.

يمكن إضافة القليل من الشعيرية وتركها تنضج لبضع دقائق.

اللمسة الأخيرة

تُترك الشوربة تغلي دقائق إضافية حتى تصل إلى القوام المطلوب، ثم تُقدم ساخنة.

أسرار نجاح الحريرة المغربية في رمضان

نقع الحمص ليلة كاملة لتسريع الطهي وضمان نضجه.

استخدام طماطم طازجة يمنح نكهة أعمق من المعلبة.

إضافة الدقيق بالتدريج مع التحريك المستمر لمنع التكتل.

يمكن استخدام الخلاط اليدوي قليلًا إذا رغبتِ في قوام أنعم.

طريقة تقديم الحريرة على الطريقة المغربية

تُقدم الحريرة ساخنة في أطباق عميقة، وغالبًا ما تُرافقها التمر أو حلوى الشباكية التقليدية. هذا التوازن بين المالح والحلو يمنح تجربة رمضانية متكاملة ومميزة.

كما يمكن تقديمها مع خبز مغربي طازج، ما يجعلها وجبة مشبعة تكفي أحيانًا كطبق رئيسي خفيف.

هل يمكن تحضير الحريرة بطريقة اقتصادية؟

نعم، يمكن الاستغناء عن اللحم وتحضيرها نباتية بالاعتماد على العدس والحمص فقط، مع الحفاظ على نفس التوابل والأعشاب، لتحصلي على طبق غني ومغذٍ بتكلفة أقل.