مصر واليونان تبحثان تطورات غزة والملف النووي الإيراني

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير الخارجية اليوناني يوم الجمعة ٢٧ فبراير، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتبادل الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية والراسخة بين مصر واليونان، والنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات لاسيما بعد ترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما أعرب عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة.

كما ثمن دعم اليونان لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة تضافر الجهود للإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوطنية لإدارة غزة. وشدد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، كخطوة ضرورية لتمهيد الطريق أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأكد في السياق ذاته على ضرورة تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع فى ظل الأوضاع الإنسانية المتردية فى غزة.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم للجهود الدبلوماسية والحرص على مواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وايران وتجنيب التصعيد بالمنطقة، مشدداً على أهمية تسوية الخلافات المعلقة بين البلدين فى المفاوضات الخاصة بالملف النووى الايرانى بعيداً عن الحلول العسكرية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وأكدا أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.