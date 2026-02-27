قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمقدم 15%.. رابط حجز شقق الإسكان الفاخر 2026 عبر موقع بنك التعمير والإسكان
رامز جلال لـ غادة عادل: إحنا هنفرفشك ونعنشك وهتاخدي دش كمان
شاهد شعائر صلاة العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 11 رمضان| بث مباشر
مسلسل إفراج يتصدر تريند X بالحلقة 9.. تارا عماد تمنح عمرو سعد فرصة جديدة
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر واليونان تبحثان تطورات غزة والملف النووي الإيراني

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
فرناس حفظي

 تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير الخارجية اليوناني يوم الجمعة ٢٧ فبراير، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتبادل الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية والراسخة بين مصر واليونان، والنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات لاسيما بعد ترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية. 

كما أعرب عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة.

 كما ثمن دعم اليونان لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة تضافر الجهود للإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوطنية لإدارة غزة. وشدد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، كخطوة ضرورية لتمهيد الطريق أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأكد في السياق ذاته على ضرورة تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع فى ظل الأوضاع الإنسانية المتردية فى غزة. 

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم للجهود الدبلوماسية والحرص على مواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وايران وتجنيب التصعيد بالمنطقة، مشدداً على أهمية تسوية الخلافات المعلقة بين البلدين فى المفاوضات الخاصة بالملف النووى الايرانى بعيداً عن الحلول العسكرية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وأكدا أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي جيورجوس جيرابيتريتيس وزير الخارجية اليوناني الأوضاع الإقليمية العلاقات التاريخية الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

سؤال الطفل رشاد

ما هي أفضل الأوقات للصلاة على النبي؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

برنامج اقرأ وربك الأكرم

هل يمكن رؤية سيدنا محمد في المنام؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

عدة الأرملة

أمينة الفتوى: الأرملة تعتد في منزل الوفاة.. وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا

بالصور

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد