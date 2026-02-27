من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الإستوري.

محمد صلاح

وظهر صلاح في الصور من داخل التتش أثناء مرانه اليومي مع نادي ليفربول.

وكشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح، نجم ليفربول، تمسك ببقائه بالفريق حتى نهاية عقده في شهر يونيو 2027.

وأكد موقع “فوتبول إنسايدر” أن صلاح يرغب فى الاستمرار مع ليفربول حتى نهاية عقده، خاصة أن وجهته المقبلة ستكون للدوري السعودي.

وأضاف الموقع أن محمد صلاح حقق العديد من الإنجازات مع ليفربول.

وتابع أن ليفربول ينوي بيع محمد صلاح فى الميركاتو الصيفي من أجل الاستفادة منه ماديا.