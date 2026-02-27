باكستان تحظر تحليق الطائرات المسيرة بعد اندلاع الاشتباكات مع أفغانستان

فرضت الحكومة الباكستانية، اليوم الجمعة، حظرًا على جميع عمليات الطائرات المسيّرة في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد تصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان إثر اشتباكات حدودية.

وأصدرت وزارة الداخلية الباكستانية إشعارًا بشأن حظر جميع الطائرات المسيّرة التجارية والخاصة في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا التوجيه في أعقاب اشتباكات حدودية عنيفة بين باكستان وأفغانستان، اندلعت بسبب هجمات شنّها نظام طالبان الأفغاني في وقت متأخر من مساء الخميس.

وفي الوقت نفسه، أصدرت حكومة خيبر بختونخوا أيضًا بيانًا عامًا بشأن تطبيق حظر تحليق الطائرات المسيّرة في الأماكن المفتوحة، بما في ذلك الطائرات الرباعية المراوح وغيرها من الأجهزة الجوية التي يتم التحكم فيها عن بُعد، في جميع أنحاء الإقليم لمدة 30 يومًا.

نفذت باكستان عملية "غضب للحق" ردًا على هجمات نظام طالبان الأفغاني في المناطق الحدودية، وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 274 من عناصر طالبان.

وأعلنت إسلام أباد أن قوات الأمن الباكستانية صدّت بنجاح هجمات نظام طالبان على 15 قطاعًا على طول الحدود الباكستانية الأفغانية في 53 موقعًا مختلفًا.

وأضاف أنه تم تدمير أكثر من 74 موقعًا تابعًا لنظام طالبان، والاستيلاء على 18 نقطة تفتيش، ودمرت 115 دبابة ومركبة مدرعة للعدو، واستهدفت أيضًا 22 مخبأً لجماعتي "فتنة الهندوستان" و"فتنة الخوارج" خلال العملية.