محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري والقنوات الناقلة
في لقاء رسمي.. تنسيق قانوني وتشريعي لدعم المرأة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة
برلماني بـ«الشيوخ»: العلاقات «المصرية - السعودية» نموذج مُتقدّم للتضامن العربي في مواجهة التحديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية انه شهدت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق متابعة شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة إزالة فورية بناحية "كفر الحمام" التابعة للوحدة المحلية ببيشة قايد ، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء وتجهيزات مخالفة لإقامة مغسلة سيارات بدون الحصول على التراخيص القانونية وتم إيقاف الأعمال في المهد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لضمان عدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

وفي مركز بلبيس تحت إشراف اللواء ا.ح أحمد شاكر رئيس المركز، شنت الأجهزة التنفيذية حملات إزالة مكبرة أسفرت عن فك شدة خشبية لسقف دور أرضي على مساحة ١٠٠ متراً بقرية "الشولية" التابعة للوحدة المحلية بغيتة والتصدي لأعمال بناء مقابر مخالفة على مساحة ٢٠ متراً بقرية "منية سلمنت" التابعة للوحدة المحلية بالزوامل، وتمت الإزالة كلياً وإزالة سور وغرفة من الدبش على مساحة ١٠ أمتار طول وفك تاندة حديدية بداخل السور، وتم إتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد مركز ههيا قيام أيمن هيكل رئيس المركز والمدينة، بشن حملة إزالات فورية بنطاق الوحدة المحلية بالزرزمون، أسفرت عن ، إزالة سور من الدبش الأبيض والمونة الأسمنتية مقام بالمخالفة خارج الحيز العمراني على مساحة ٨ أمتار طول وارتفاع ٢ متراً بقرية "صبيح"، وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانون حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق تابع اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز والمدينة، حملة إزالة فورية بمنطقة "مقابر البابلي"، حيث أسفرت عن فك بدروم مخالف وأعمدة دور خامس علوي، وتمت إزالة كافة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لمنع تكرار المخالفة.

 شدد محافظ الشرقية على إستمرار الملاحقة الميدانية لكافة أشكال التعديات المخالفة مؤكداً فرض سيادة القانون والتعامل بيد من حديد مع المخالفين لضمان إسترداد حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

الشرقية محافظ الشرقية الأراضي الزراعية لبناء المخالف

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر

