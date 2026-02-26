الزراعة تكشف حقيقة ظاهرة النفوق الغير طبيعي في الدواجن

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لحماية الثروة الداجنة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير.

يأتي ذلك في ضوء ما أُثير عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالات نفوق غير طبيعية في قطاع الدواجن.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجان مركزية وفرعية بالتعاون مع ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ المرجعي للرقابة على الإنتاج ﺍﻟﺪﺍﺟﻨﻲ والمعامل المرجعية والفرعية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بجميع المحافظات لفحص المزارع بمختلف أحجامها، وتنفيذ خطط التقصي الوبائي بأنواعه ضمن الخطة الاستراتيجية الدائمة للدولة.

واضاف انه لم يتم رصد مؤشرات وبائية غير اعتيادية، وفقا لأعمال المتابعة منذ بداية يناير وحتى الآن، حيث شملت المرور على 654 مزرعة دواجن، فضلا عن سحب 8,086 عينة قبل البيع (فراخ – بط – رومي – سمان – نعام)، مشيرا الى أن الفحوصات أكدت عدم ظهور أي عترات أو فيروسات جديدة في القطاع، وأن نسب النفوق المرصودة تقع في الحدود الطبيعية لهذا التوقيت من العام، حيث ترتبط في بعض الحالات بعوامل الرعاية، أو ضعف تطبيق برامج التحصين، إلى جانب التغيرات المناخية التي قد تنشّط بعض الفيروسات الموسمية.

وأشار الأقنص إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، حيث تم منذ بداية العام تحصين أكثر من 874 ألف طائر بالمحافظات المختلفة، إلى جانب المرور على 2,716 مزرعة لمتابعة تطبيق إجراءات الأمان الحيوي، لافتا الى تسجيل 22 منشأة جديدة خلال العام 2025، ليصل إجمالي عدد منشآت التصدير المعتمدة الخالية من إنفلونزا الطيور إلى 59 منشأة معزولة ومدرجة على موقع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، مع استكمال إجراءات اعتماد 18 منشأة إضافية.

وقال رئيس الهيئة، أنه بالتوازي مع الإجراءات الوقائية، فقد أطلقت الهيئة حملات إرشادية مكثفة بالمحافظات، شملت تدريب المربين على التحول من نظم التربية المفتوحة إلى الأنظمة المغلقة، وعقد ندوات توعوية حول تأثيرات التغيرات المناخية وسبل الحد من الإجهاد الحراري، فضلا عن تخصيص الخط الساخن (19561) لتلقي البلاغات والاستفسارات على مدار الساعة.

وفي سياق متصل يواصل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة متابعة معدلات أداء القطعان، وتوفير علائق ذات جودة عالية، وتشديد الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، إلى جانب تشجيع الاستثمار والتوسع في صناعة الدواجن، وذلك من خلال غرفة متابعة مركزية مرتبطة بكافة المحافظات وتعمل على مدار الساعة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع، أنه قد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق زيادة في الإنتاج خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، لافتا الى ارتفاع إنتاج الدجاج البيضاء (بداري التسمين) بنسبة 14% ليصل إلى مليار و600 مليون طائر مقابل مليار و400 مليون طائر، وزيادة إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة مقابل 14 مليار بيضة، إضافة إلى نمو إنتاج الدجاج البلدي المحلي إلى 360 مليون طائر مقابل 320 مليون طائر، بنسبة زيادة بلغت 12.5%.

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها الكامل بالشفافية في نشر تقارير المتابعة الدورية، واستمرار دعم صغار المربين، وتعزيز منظومة الأمان الحيوي، بما يحقق استدامة الإنتاج ويحافظ على استقرار السوق المحلي وتوافر السلع الغذائية الآمنة للمواطنين.