خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام طليق شقيقته واثنين من أقاربه باعتراض طريقه باستخدام دراجة نارية، والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية، لخلافات عائلية بينهم في الدقهلية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم طليق شقيقة الشاكى، وشقيقه، وعمهما، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وقرر أحدهم بتخلصه من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بإحدى المصارف المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





