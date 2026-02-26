كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان ياسر صادق، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وجاء نص البيان: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنان القدير

ياسر صادق، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة، بعد مسيرة فنية مشرفة قدّم خلالها العديد من الأعمال التي تركت أثرًا واضحًا في الساحة الفنية، وكان مثالًا للفنان الملتزم صاحب الحضور الهادئ والروح الطيبة.

وتابع البيان : لقد فقدت الأسرة الفنية اليوم أحد أبنائها المخلصين، الذي عُرف بدماثة الخلق واحترامه لزملائه وتفانيه في عمله، فكان محل تقدير ومحبة كل من تعامل معه.

واضاف البيان: وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون