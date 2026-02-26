قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو
مجدي مرشد: لا نحتاج لتعديل الدستور قبل انتخابات المحليات.. والرئيس لامس احتياج الشارع.. فيديو
برشلونة تضاعف الضريبة لمكافحة السياحة المفرطة
المنوفية: حظر سير مركبات الإسكوتر الكهربائي غير المرخصة وتغريم المخالفين
الزراعة الأمريكية تطرح مقرها الرئيسي في واشنطن للبيع لتقليل التكاليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة

ياسر صادق
ياسر صادق
أحمد البهى

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان ياسر صادق، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية. 

وجاء نص البيان: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنان القدير
ياسر صادق، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة، بعد مسيرة فنية مشرفة قدّم خلالها العديد من الأعمال التي تركت أثرًا واضحًا في الساحة الفنية، وكان مثالًا للفنان الملتزم صاحب الحضور الهادئ والروح الطيبة.

وتابع البيان : لقد فقدت الأسرة الفنية اليوم أحد أبنائها المخلصين، الذي عُرف بدماثة الخلق واحترامه لزملائه وتفانيه في عمله، فكان محل تقدير ومحبة كل من تعامل معه.

واضاف البيان: وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

ياسر صادق الفنان ياسر صادق نقابة الممثلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

صاحب أغلي كوباية شاي.. 5 صفقات خارج الخدمة في الأهلي| أسماء مفاجأة

فينسيوس

أرقام قياسية في الإقصائيات.. فينيسيوس يتفوق على الجميع

النادي الأهلي

غرامة 588 آلاف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو

بالصور

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد