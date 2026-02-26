إزاي تنظم نومك في رمضان.. استشاري يجيب

كشف دكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، أن تنظيم النوم في رمضان من أهم الأمور التى يهملها عدد كبير من الأشخاص خاصة في شهر رمضان مما يسبب التعب والخمول والارهاق غير المبرر.

أهمية تنظيم النوم في رمضان

وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن النوم الجيد في الليل يزيد طاقة الجسم ويقلل الخمول والنعاس في جسمنا وده بيقلل شعورنا بالخمول والنعاس خلال ساعات الصيام ويجعل الإنسان أكثر تركيزا وابداعا.

وأكد سعيد أن النوم الجيد يحسن قدرة الأشخاص على حل المشكلات ويجعله أكثر هدوءا وحكمة ونادرا ما يتعرض لعصبية الصيام.

كيفية تنظيم النوم في رمضان

وأضاف سعيد أن الحصول على النوم الجيد يحتاج تطبيق مجموعة من القواعد، وهى إطفاء الأنوار في غرفة النوم ، والحفاظ على هدوء غرفة النوم واطفاء الموبايل والتلفزيون وبعدهما عن السرير، الابتعاد عن الأطعمة التى تسبب الارق أو الدسمة مثل القهوة والشاي والبرجر وتناول التى تحسن النوم مثل الزبادي واليوسفي الاثنين خاصة أنهما يحتويان على محفزات لتخليق هرمونات النوم بشكل جيد.

ينصح بأخذ قسط كاف من النوم في الليل حوالى 4 ساعات متواصلة مثلا من 8,30 ل 11,30 أو من 10 ل 2 ثم الاستيقاظ لتناول السحور وأداء الصلاة ثم النوم بعد السحور مع التحذير من ملء المعدة بالطعام بشكل مبالغ فيه.

واذا كان الجسم يعاني من الإرهاق يمكن أخذ قيلولة عدة دقائق خلال ساعات النهار بحيث تتراوح بين 20 ل 30 دقيقة.