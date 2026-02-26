قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
توك شو

الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة

غزة
غزة
هاني حسين

قال الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إنّ الواقع الصحي في القطاع لم يشهد تحسنًا كبيرا منذ وقف إطلاق النار، مؤكدًا استمرار حالة الجمود في دخول المساعدات وبقاء النظام الصحي على وضعه المتدهور دون إعادة إعمار أو ترميم للمستشفيات والمباني الصحية.

وأوضح أن القطاع يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، إلى جانب غياب أي انفراجة في دخول الأجهزة التشخيصية أو قدوم الوفود الطبية، مما أدى إلى تراجع قدرات المختبرات وتعطّل العديد من الخدمات الأساسية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين كريم حاتم وريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ بعض الحالات الحرجة سُمح لها بالخروج عبر معبر رفح لتلقي عمليات منقذة للحياة في مصر، إلا أن الأعداد المستفيدة تبقى أقل بكثير من حجم الحالات المحتاجة، في ظل استمرار خروقات يومية واستقبال إصابات وشهداء بشكل متواصل.

ولفت إلى أن الطائرات الإسرائيلية الاستطلاعية تغطي أجواء القطاع، مع وجود مخاوف من تحضيرات عسكرية قد تؤدي إلى تصعيد جديد، إضافة إلى التخوف من اندلاع حرب إقليمية تزيد من حجم الكارثة الإنسانية.

وأكد أن الحقيقة حول ما يجري في قطاع غزة لا يمكن إخفاؤها رغم استهداف الصحفيين، مشيرًا إلى صدور تقارير أممية ودولية وبيانات من المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التغطيات الإعلامية العربية التي تنقل صورة الواقع لحظة بلحظة.

وشدد على أن قطاع غزة يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة، موضحًا أن عدد القتلى المدنيين تجاوز 70 ألفًا، بينهم أطفال، وسط مشاهد مجاعة واضحة، في حين لا يتحرك المجتمع الدولي بالقدر المطلوب بسبب حسابات ومصالح مختلفة.

وبيّن الدكتور بسام زقوت أن القطاع الصحي يمر بأزمة شاملة تمس جميع المستلزمات دون استثناء، من أبسط الأدوية مثل مسكنات الألم، وصولًا إلى أدوية السرطان والأمراض المناعية والوبائية والجلدية والتنفسية، إضافة إلى نقص حاد في الأجهزة والقدرات التشخيصية.

وأكد أن النظام الصحي لا يمكن أن يؤدي مهامه في ظل نقص يصل إلى 50 أو 60% من الاحتياجات، مشددًا على أن كل شيء في قطاع غزة يعاني من عجز حاد.

