وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي الآن

علياء فوزى

واصلت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، ارتفاعها علي مدار تعاملات الأسبوع.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 26 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 26-2-2026:

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26-2-2026 لنحو:

سعر الشراء: 47.88 جنيه.

سعر البيع: 47.98 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس  26-2-2026

سعر الشراء: 33.79 جنيه.

سعر البيع: 34.14 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس  26-2-2026

سعر الشراء: 34.93 جنيه.

سعر البيع: 35 جنيه.


أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الخميس 26-2-2026:

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  26-2-2026

سعر الشراء: 56.36 جنيه.

سعر البيع: 56.65 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 26-2-2026

سعر الشراء: 64.59 جنيه.

سعر البيع: 64.93 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  26-2-2026

سعر الشراء: 61.7 جنيه.

سعر البيع: 62.15 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس  26-2-2026

سعر الشراء: 7.54 جنيه.

سعر البيع: 7.58 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس  26-2-2026

سعر الشراء: 5.28 جنيه.

سعر البيع: 5.32 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الخميس  26-2-2026

سعر الشراء: 4.98 جنيه.

سعر البيع: 5.05 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس  26-2-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 26-2-2026

سعر الشراء: 6.95 جنيه.

سعر البيع: 6.98 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 26-2-2026

سعر الشراء: 30.53 جنيه.

سعر البيع: 30.88 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار أسعار العملات الأوروبية الجنيه الإسترليني الجنيه المصري

