أخبار البلد

اللجنة المجمعية لذوي الإعاقة تعقد اجتماعها بالمقر البابوي بالأنبا رويس

ميرنا رزق

شهد المقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية، انعقاد اجتماع اللجنة المجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة مقرري اللجنة نيافة الأنبا ميخائيل ونيافة الأنبا إيلاريون.

حضر اللقاء ١٠٥ مشاركين يمثلون ٥١ إيبارشية، ما بين آباء كهنة وخدام متخصصين.

استُهل الاجتماع بكلمة روحية لنيافة الأنبا إيلاريون بعنوان «الخادم غير المشكور»، ركز فيها على فضيلة الاتضاع والأمانة، تلاها عرض لنيافة الأنبا ميخائيل حول الهيكل التنظيمي للجنة وسبل تعزيز العمل المؤسسي المشترك.

كما شمل البرنامج محاضرات فنية حول "التأهيل المرتكز على المجتمع" ومناقشة آليات العمل الميداني، واختتم الاجتماع بتوصيات تهدف لتوحيد الرؤية الخدمية وتطوير الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة في كافة الإيبارشيات.

ذوي الإعاقة الأنبا ميخائيل الأنبا إيلاريون كهنة اللجنة المجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة

