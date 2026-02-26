قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ظهور مميز لجيهان خليل خلال حلقات مسلسل درش

أوركيد سامي

تشارك الفنانة جيهان خليل في بطولة مسلسل "درش"، رفقة الفنان مصطفى شعبان، المعروض عبر قناة "on”، ومنصة "واتش ات".

وتؤدي جيهان خليل شخصية "تهاني"، زوجة الفنان نضال الشافعي التي تدور أحداثها بعد اختفاء درش أو مصطفى شعبان لمدة شهرين، وهي تسخر من الاختفاء بشكل كبير، وتحاول أن تساعد زوجها في التخلص من درش.

وتظهر جيهان خليل خلال الحلقات الأولى من العمل وهي شخصية تكره درش وزوجته بشكل كبير، ويتبين ذلك بسبب ردود افعالها على ما يفعله درش.

أما في الحلقة الرابعة، تذهب جيهان خليل إلى سهر الصايغ لتخبرها أن زوجها في أزمة، وبعد أن تغادر تفتش في غرفتها وترى مجموعة كبيرة من الذهب وأرادت أن تأخذ جزء ولكن شقيقتها تمنعها، وتخبر شقيقتها أنها تريد معرفة سر "درش".


وفي الحلقة الثامنة، نشاهد حديث كوميدي بينها وبين سلوى خطاب، وهي تحكي لها الأحداث التي حصلت في المنزل.

وتحاول شخصية "تهاني"، أن تكون إلى جانب زوجها على الرغم من كذبه عليها بشكل كبير خلال حلقات المسلسل.

وتعد شخصية "تهاني"، شخصية جديدة تماما على الفنانة جيهان خليل،و تختلف عما قدمته سابقا في الأعمال الفنية.

وتواصل جيهان خليل نجاحاتها المستمرة خلال الموسم الرمضاني، حيث أنها لا تشارك في مسلسل "درش" فقط، بل تشارك في مسلسل "بابا وماما وجيران"، المنتظر عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل درش
وإلى جانب الفنانة جيهان خليل، يشارك في مسلسل "درش" كل من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقى، وطارق النهري.

جيهان خليل اخبار الفن نجوم الفن

